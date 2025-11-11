Elon Musk advierte daños catastróficos en caso de que el cometa 3l/ATLAS impacte la tierra

El multimillonario de origen sudafricano, es un empresario, inversor, activista, entre otros. Fundador de la empresa SpaceX, director general de Tesla, y cofundador de Neuralink y OpenAI. Además, Musk ejerció como administrador del departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, entre enero y mayo de 2025.

A dicho empresario nacionalizado estadounidense, se le preguntó en medio de una entrevista acerca del cometa 3l/ATLAS, que en los últimos meses ha causado furor en la comunidad científica debido a diversos factores, como la inexplicabilidad de su comportamiento, trayectoria, tamaño, entre otras.

Uno de los aspectos de este cometa, que más alertó tanto a conocedores como a entusiastas del tema, fue la posibilidad de que pudiera colisionar con la tierra en algún punto en su trayectoria, debido a su comportamiento inusual, y a las predicciones de su camino, que eran inusualmente cercanas. Tal fue el revuelo causado, que por primera vez en la historia, un cometa fue incluido en la lista de amenazas espaciales monitoreadas por la ONU, y además, causó que se activaran los sistemas de defensa de la NASA.

Advertencias de Elon Musk

Con relación al tema, se le preguntó a Musk acerca de la posibilidad de que no se tratara de un cometa, sino, de un objeto cuyo origen fuese artificial, debido a la cantidad de níquel que los expertos aseguran que lo componen, a esto, el magnate sudafricano, aseguró que este no era un motivo para poner en duda su naturalidad, pues este material, se encuentra frecuentemente en cuerpos como asteroides y cometas.

Por otro lado, en cuanto al tamaño del 3l/ATLAS, el cual hasta el momento no se ha podido determinar con certeza, y se estima podría tener un tamaño similar a la isla de Manhattan, Musk aseguró que si una masa con ese tamaño, llegara a impactar en la tierra, se evidenciarían consecuencias catastróficas y aterradoras, pues según el empresario, quién se refirió a registros pasados, comentó que un impacto de esa magnitud podría borrar un continente completo del mapa o incluso peor.

Con relación a esto, al preguntarle si creía posible que un cometa como 3l/ATLAS acabara con la vida en la tierra, Musk no estableció si era posible o imposible, sin embargo, comentó que la magnitud de las consecuencias se podrían medir con base a la masa total del cometa.

¿Qué sigue con el cometa 3l/ATLAS?

La comunidad científica se mantiene a la expectativa sobre lo que pasará el próximo mes de diciembre, cuando se espera que el cometa al punto más cercano de la tierra. A pesar de esto, recientemente se reveló, que por primera vez en la historia, los científicos lograron detectar una señal de radio emitida por el cometa 3l/ATLAS.

Una observación que fue posible gracias a un potente instrumento de observación ubicado en Sudáfrica, que fue capaz de registrar las señales emitidas por el cuerpo celeste. Los expertos aseguraron que este hallazgo, abre nuevas puertas a la investigación de cometas que visitan el sistema solar desde el espacio exterior.

