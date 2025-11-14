Cometa 3I/Atlas: Telescopio noruego capta nueva evidencia de que podría ser una estructura artificial

Un misterio se desarrolla a millones de kilómetros de la Tierra y tiene a la comunidad científica internacional en vilo. Se trata de 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar y cuyas anomalías son tan profundas que renombrados astrónomos se atreven a barajar una hipótesis que parece sacada de la ciencia ficción: podríamos estar ante la primera evidencia de tecnología extraterrestre.

La polémica la aviva el profesor Avi Loeb, exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, quien lleva años defendiendo la seriedad de la búsqueda de inteligencias cósmicas. Según Loeb, el comportamiento de 3I/ATLAS no se corresponde con el de un cometa o asteroide común, y cada nuevo dato recabado añade más preguntas que respuestas.

Lo último que se sabe sobre 3I/Atlas

El objeto, descubierto en julio, realizó recientemente una peligrosa aproximación al Sol. Cual cometa normal, se esperaba que el intenso calor causara que su núcleo de hielo y roca se fragmentara, liberando una enorme nube de gas y polvo. Sin embargo, 3I/ATLAS sobrevivió intacto.

“Es algo que ningún cometa natural debería poder hacer”, explicaría un astrofísico teórico. Las últimas imágenes del Telescopio Óptico Nórdico en España no muestran fragmentación, sino un cuerpo sólido y brillante, rodeado por una envoltura de gas alargada y con una misteriosa “anti-cola” que apunta hacia el Sol, un fenómeno óptico desconcertante.

Telescopio Óptico Nórdico en España Ampliar

Pero lo más impactante son los gigantescos “chorros” de material que emanan de su superficie. Uno se extiende hacia el Sol con una longitud de 620,000 millas, mientras que el otro, tres veces más largo (1.86 millones de millas), apunta en dirección opuesta. Para el profesor Loeb, estas eyecciones no pueden ser explicadas de forma natural.

"Basándonos en el tamaño de 3I/ATLAS, que es de aproximadamente 3.5 millas, no hay suficiente hielo en su interior para producir chorros de vapor de agua tan masivos“, argumenta Loeb en sus análisis. El científico sugiere que lo que estamos viendo podrían ser los escapes de propulsores tecnológicos. “Un propulsor que apunte su escape hacia el Sol aceleraría alejándose de él. Esta maniobra podría ser empleada por una nave espacial que busca ganar velocidad”, especula.

¿Qué dicen los científicos sobre 3I/Atlas?

Como era de esperar, la teoría de Loeb ha sido recibida con escepticismo por gran parte de la comunidad astronómica. La postura oficial de instituciones como la NASA es que se trata de un cometa interestelar con una composición química inusual, formado en un sistema solar lejano bajo condiciones muy diferentes al nuestro.

Muchos astrónomos argumentan que los chorros podrían ser de dióxido de carbono (CO₂) congelado, en lugar de vapor de agua, lo que explicaría su comportamiento anómalo. Sin embargo, los cálculos de Loeb refutan incluso esta idea: para expulsar la cantidad de material observado (unos cinco mil millones de toneladas mensuales), el cometa necesitaría tener un tamaño muchísimo mayor.

Telescopio Óptico Nórdico en España Ampliar

“Esto plantea una nueva anomalía para 3I/ATLAS que debe ser explicada por aquellos que desean ignorar las rarezas de este objeto bajo la alfombra del conocimiento tradicional“, desafía el profesor de Harvard.

El misterio político: ¿Se oculta información al público?

El caso ha traspasado los límites de los observatorios para colarse en los pasillos del poder. La congresista estadounidense Anna Paulina Luna, presidenta del comité de la Cámara de Representantes que investiga fenómenos anómalos no identificados (UAPs), ha revelado que el Pentágono le ha negado el acceso a información clasificada sobre 3I/ATLAS.

🚨 "Something big is being hidden" , Rep. Anna Paulina Luna joins Avi Loeb demanding NASA release the MRO/HiRISE images of 3I/ATLAS from Oct 2–3. If those shots exist and are blocked, what are they trying to hide? #3IATLAS #AviLoeb #disclosure pic.twitter.com/Gs28MAFi81 — Alien Antic (@alien_antic) November 13, 2025

En declaraciones a medios, Luna afirmó que miembros de la comunidad de inteligencia están “bloqueando” que la verdad sobre este objeto sea revelada. Aunque personalmente cree que “es un cometa de paso”, ha exigido a la NASA que libere todas las imágenes que ha captado durante el viaje del visitante interestelar.

Mientras tanto, el administrador de la NASA, Sean Duffy, ha salido al paso de los rumores más alarmistas, calificando de “falsas” cualquier teoría sobre que el objeto contenga vida alienígena o vaya a colisionar con la Tierra.