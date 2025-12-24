Cali se prepara para la Feria 68 con cambios en escenarios y una amplia agenda gratuita

La sucursal del cielo y capital de la salsa vuelve a ser protagonista con la fiesta más importante del año, en una combinación de salsa, color y tradición con la Feria de Cali en su versión número 68.

Desde el próximo 25 de diciembre, la ciudad vivirá varios días de música, desfiles y expresiones artísticas, con novedades en sus escenarios, una amplia oferta de eventos gratuitos y un refuerzo especial en seguridad para garantizar el disfrute de locales y turistas.

Este año, una de las principales novedades es el cambio de escenario para la Calle de la Feria, mientras que los desfiles se realizarán tradicionalmente sobre la Autopista Sur Oriental.

La apertura estará a cargo del Salsódromo, uno de los eventos más emblemáticos de la feria, que reúne a las escuelas de baile de la ciudad y orquestas en vivo en un recorrido de más de un kilómetro y medio. En esta edición participarán cerca de 2.000 artistas y, como novedad, el desfile incluirá un concurso entre las escuelas participantes.

“Al estilo del ‘Carnaval de Río de Janeiro’, se premiará a la mejor escuela de salsa que participe en el ‘Salsódromo’, como reconocimiento al talento, la tradición y el trabajo formativo de los colectivos salseros”, dijo la secretaría de Cultura Leidy Higidio.

Tras el Salsódromo, el 26 de diciembre y en el escenario de la Autopista Sur Oriental, se llevará a cabo el desfile de las Fiestas de Mi Pueblo a partir de las 2:00 de la tarde. Este evento, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca, contará con la participación de alrededor de 32 municipios del departamento, que exhibirán su cultura, gastronomía y biodiversidad.

La programación de desfiles continuará el 27 de diciembre con el desfile de Autos Clásicos y Antiguos, desde las 4:00 de la tarde, en el que participarán cerca de 200 vehículos. El cierre estará a cargo del tradicional Carnaval de Cali Viejo, el 28 de diciembre, donde las organizaciones culturales de la ciudad narran la historia y tradiciones caleñas a través de comparsas y música.

El barrio Obrero también tendrá un papel protagónico durante la feria con la realización de las tradicionales “Aguaelulo” una forma característica de rumba caleña en los años 60 y 70.

Además, se destaca que cerca de 54 eventos de la Feria de Cali serán gratuitos, entre ellos la Feria Rural y Comunera que se desarrollará en los 15 corregimientos y 22 comunas de la ciudad, así como el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, que, como es habitual se realizará en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Otro de los espacios destacados serán las casetas, que este año se ubicarán en tres puntos de la ciudad: el Acuaparque de la Caña los días 26, 27 y 28 de diciembre; en el barrio Mariano Ramos y el Bulevar de Oriente los días 29 y 30 de diciembre.

La Calle de la Feria se realizará el 29 de diciembre sobre la calle 25, desde la carrera octava hasta la carrera 11. En este tramo no habrá graderías, permitiendo que el público disfrute de manera gratuita las presentaciones artísticas.

Las autoridades también anunciaron un refuerzo en materia de seguridad y movilidad durante los días de feria. En total, 1.200 uniformados estarán dedicados especialmente a la seguridad del evento, además del apoyo de agentes de tránsito en toda la ciudad.

“Cali contará con un importante refuerzo en seguridad durante la ‘Feria de Cali’, con la llegada de 400 hombres y mujeres para labores de control y prevención, además de 800 policías adicionales que fortalecerán los eventos y programaciones oficiales. Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad en el consumo de alcohol, el uso de pirotecnia y el cuidado de niños y niñas. Durante toda la feria funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU), con atención permanente a través de la línea 123”, explicó Jairo García, secretario de Seguridad, mientras que 700 agentes de tránsito harán despliegue por toda la ciudad.

A esta agenda se suman las actividades de carácter privado que se desarrollarán en restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros espacios, consolidando a la Feria de Cali como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.