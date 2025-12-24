Cali

Pico y placa Cali 2026: consulte cambios, horarios y multas por incumplimiento

La Alcaldía de Cali anunció cómo operará la medida del pico y placa en el primer semestre de 2026; habrá periodo pedagógico.

Pico y placa Cali 2026: consulte cambios, horarios y multas por incumplimiento. Getty Images / Bruno Malfondet

David Otero

La Secretaría de Movilidad de Cali publicó el decreto que dictamina la nueva rotación de la medida de pico y placa en la capital de Valle del Cauca para el primer semestre de 2026.

Así las cosas, con la publicación del nuevo decreto, llegan importantes cambios, luego de la implementación de la restricción en la anterior vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Desde cuándo funciona el nuevo pico y placa en Cali?

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali, la nueva medida de pico y placa estará vigente desde el 5 de enero hasta el 30 de junio.

Adicionalmente, Movilidad detalló que desde el próximo 5 al 9 de enero de 2026 se llevará a cabo una semana pedagógica, durante la misma los agentes de la entidad informarán y orientarán a los conductores acerca de la nueva rotación. Durante este periodo no habrá sanciones.

Posteriormente, desde el 13 de enero inicia la fase de control y desde ese momento comenzarán a aplicarse las sanciones correspondientes a los conductores que incumplan la restricción.

Pico y placa Cali 2026: horarios y multas

El pico y placa en el primer semestre de 2026 en Cali se mantendrá en su horario habitual, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

La restricción por días aplica de la siguiente manera:

  • Lunes: placas terminadas en 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Tenga en cuenta que la multa aplicada a quienes incumplan con el pico y placa en Cali correspondió a $711.000, correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Está por verse el valor de la sanción en 2026, debido a que esta aumenta de forma indexada con la Unidad de Valor Tributario (UVT).

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

El decreto del pico y placa para el primer semestre de 2026 en Cali contempla las siguientes excepciones:

  • Vehículos de emergencia, además de los vehículos operativos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, ambulancias y demás, debidamente registrados.
  • Los vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Los vehículos a los cuales se les haya otorgado exención a la restricción, que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Los vehículos híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

