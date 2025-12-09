Feria de Cali 2025: programación completa del 25 al 30 de diciembre

La Feria de Cali 2025 se prepara para llenar la ciudad de ritmo, tradición y fiesta del 25 al 30 de diciembre. Este año, la programación promete experiencias únicas para caleños y visitantes, con desfiles, conciertos y espacios culturales que celebran la esencia de la capital mundial de la salsa.

También puede leer: Museo Internacional de la Salsa en Nueva York abrirá sala dedicada a El Gran Combo y Rafael Ithier

Fabio Alberto Botero Morales Gerente de Corfecali, estuvo en Caracol Radio y nos dio todos los detalles de la celebración de este año:

25 de diciembre – Apertura con sabor y color

La Feria inicia con el espectacular Salsódromo, donde más de mil bailarines y orquestas recorrerán la autopista suroriental en un desfile que combina música, vestuario y energía. Además, se abren las Tascas, el Festival Alternativo y la Feria Rural y Comunera, llevando la fiesta a todos los rincones.

26 de diciembre – Tradición en movimiento

El segundo día llega con el desfile “Fiesta de Mi Pueblo”, un homenaje a los municipios del Valle del Cauca con carrozas y comparsas llenas de folclor. Continúan las actividades gastronómicas, culturales y musicales en los diferentes puntos de la ciudad.

27 de diciembre – Autos clásicos y Súper Concierto

La jornada arranca con el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, seguido por el evento más esperado: el Súper Concierto en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 3:00 p.m., estrellas como Marc Anthony, La India, El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García y Luis Alfonso pondrán a vibrar a miles de asistentes en una noche inolvidable.

28 de diciembre – Carnaval de Cali Viejo

El cuarto día revive las raíces con el Carnaval de Cali Viejo, un desfile lleno de personajes típicos, música y tradición. Por la noche, la rumba continúa con conciertos como Cali Vive Flow y espectáculos que fusionan salsa y música urbana.

29 de diciembre – Calle de la Feria

La fiesta se traslada al Barrio Obrero con la Calle de la Feria, donde las orquestas locales y nacionales llenan de ritmo la calle 25. Un espacio para bailar y disfrutar la salsa en su máxima expresión.

30 de diciembre – Cierre con alegría

El último día mantiene la energía con presentaciones musicales y actividades culturales que despiden la Feria con broche de oro, dejando claro por qué Cali es la capital mundial de la salsa.