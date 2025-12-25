Feria de Cali inicia su 68° edición: Programación OFICIAL, artistas invitados y precio boletería 2025

La famosa sucursal del cielo se prepara para la gran feria 2025, siendo este uno de los eventos más importantes del año, en la que se combina la cultura, gastronomía, color y tradición.

En su edición número 68, la capital del Valle del Cauca se prepara para recibir artistas nacionales e internacionales quienes harán su gran presentación en el estadio Pascual Guerrero.

Este es uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y un símbolo de la identidad salsera, por esto cada año entre el 25 y 30 de diciembre, se realiza esta tradicional fiesta, que tiene un origen marcado por la explosión en la Calle 25, la antigua estación del ferrocarril, que dejó más de 4000 muertos y 12.000 heridos. Por esta razón, transformación este dolor en un encuentro de música y movimiento.

Feria de Cali 2025: artistas

El Súper Concierto, programado para el 27 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero, contará con un cartel de primer nivel. Entre los artistas invitados se destacan:

Marc Anthony

Víctor Manuelle

El Gran Combo de Puerto Rico

Willy García

Javier Vásquez

Anddy Caicedo

Luis Alfonso

Cabe recordar que este evento es exclusivo para mayores de edad y es uno de los más esperados por el público nacional e internacional.

Feria de Cali 2025 boletas

Los precios de la boletería para el Súper Concierto varían según la localidad y la etapa de venta:

Gradería Norte: desde aproximadamente 110.000 pesos colombianos

desde aproximadamente 110.000 pesos colombianos Graderías Oriental y Occidental: entre 149.000 y 300.000 pesos

entre 149.000 y 300.000 pesos Palcos para grupos: desde 3.600.000 hasta más de 10.800.000 de pesos, según la categoría

Cuándo es la feria de Cali 2025

La Feria de Cali 2025 se realizará oficialmente del 25 al 30 de diciembre, tomando distintos escenarios de la ciudad como la Autopista Suroriental, el Estadio Pascual Guerrero, las comunas, las casetas y espacios culturales al aire libre.

Programación completa de la Feria de Cali 2025

25 de diciembre: apertura oficial

La feria inicia con el tradicional Salsódromo, un desfile que reúne a las mejores escuelas de salsa de la ciudad. También comienzan la Feria Rural y Comunera, las Tascas de la Feria de Cali y los eventos de Brisas Caleñas, enfocados en el talento local.

26 de diciembre: Carrozas y comparsas

Este día se destaca el desfile “Fiesta Mi Pueblo, uno de los eventos más emblemáticos para los amantes de la salsa en el que hacen homenaje a municipios del Valle del Cauca con carrozas y comparsas llenas de folclor, . Continúan las actividades comunales, las casetas y los festivales alternativos en diferentes sectores de Cali.

27 de diciembre: autos clásicos y Súper Concierto

La jornada incluye el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y, en la noche, el esperado Súper Concierto de la Feria de Cali 2025, uno de los eventos pagos más importantes de toda la programación.

28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo

El Carnaval de Cali Viejo rinde homenaje a las tradiciones culturales de la ciudad, con comparsas, música y personajes típicos. En la noche, continúan conciertos y actividades musicales.

29 de diciembre: Calle de la Feria

La Calle de la Feria ofrece música en vivo, espectáculos urbanos y ambientes festivos. Siguen las casetas, los encuentros musicales y la Feria Rural y Comunera.

30 de diciembre: cierre de la feria

El último día mantiene actividades culturales, conciertos y eventos comunales que marcan el cierre oficial de la Feria de Cali 2025.