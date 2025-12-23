Este domingo Cali correrá al ritmo de la Navidad

Este domingo 28 de diciembre la capital del Valle vivirá la carrera “Cali, la Sucursal de la Navidad”, un evento gratuito que cerrará el calendario deportivo del año organizado por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

La actividad corresponde a la séptima y última carrera del 2025 y contará con un recorrido de 5 kilómetros, diseñado para promover la participación ciudadana y la actividad física en el cierre de año.

El secretario del deporte y la recreación, Alexander Camacho, invitó a los caleños a sumarse a esta jornada recreativa, resaltando el deporte como una herramienta de bienestar y encuentro familiar.

“Convocamos a todos los caleños para que hagan parte de la séptima carrera que organizamos y la última del año. Sabemos lo que significan las carreras hoy en día, hay un fenómeno social en torno a ellas y la ruta está diseñada para vivir la Feria de Cali sobre la Autopista Sur- oriental. Normalmente lo que hacemos es aprovechar el escenario que se ha montado para la feria y hacer que todos disfruten de esta actividad deportiva”.

La entrega de pines para participar ya se realizó en sectores como Siloé y El Ingenio, y continuará en otros puntos de la ciudad.