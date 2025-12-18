Barrio Obrero abre la pre Feria de Cali con leyendas de la salsa y entrada gratuita

Cali comenzará a calentar motores rumbo a su Feria con un evento que reivindica la esencia salsera de la ciudad.

Este 19 de diciembre, el Barrio Obrero será escenario de la Feria al Obrero: Calle de la Salsa, un concierto gratuito que marcará el inicio oficial de la pre Feria y que reunirá a leyendas del género junto a agrupaciones emergentes.

La jornada, que se realizará en el Parque del Barrio Obrero desde las 2 de la tarde, forma parte de una estrategia para fortalecer la identidad cultural, atraer visitantes y dinamizar la economía local en uno de los sectores más emblemáticos de la historia musical de Cali.

La salsa toma el Barrio Obrero para encender la pre Feria. Ampliar

Un cartel internacional que cruza generaciones

El escenario contará con la presencia de figuras históricas de la salsa como Ángel Lebrón, referente de la salsa clásica neoyorquina; Henry Fiol, una de las voces más reconocidas del son y la salsa tradicional; Kim de los Santos, ícono de la salsa romántica; y Alfredito de la Fe, violinista legendario de la charanga y la salsa latina.

A este cartel se suman agrupaciones que representan la continuidad del género, como Grupo Melaza, semillero juvenil del Museo de la Salsa, y Zúmbale Orquesta Internacional, reconocida por su trayectoria y repertorio diverso en escenarios nacionales e internacionales.

Más que un concierto: cultura, territorio y turismo

La Feria al Obrero en la Calle de la Salsa busca posicionar al Barrio Obrero como un punto clave del turismo cultural en Cali, promoviendo el uso del espacio público y el comercio local, al tiempo que exalta el legado musical que ha convertido a este sector en una referencia obligada de la salsa.

El evento es gratuito, familiar y abierto al público, y se proyecta como uno de los primeros grandes encuentros musicales que anticipan la Feria de Cali 2025, reafirmando a la ciudad como capital mundial de la salsa.