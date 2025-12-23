Más de 34 mil celulares incautados y más de 1.200 funcionarios investigados: Balance del INPEC

Más de 34 mil celulares incautados y más de 1.200 funcionarios investigados: Blance del INPEC

JUDICIAL

Un balance del INPEC indica que a pocos días de finalizar el 2025, se realizaron más de 21.500 operativos, incautando casi 35.000 celulares y bloqueando 8.841 equipos con el objetivo de contrarrestar delitos como la extorsión desde las cárceles.

“Tenemos dos actividades operativas, la primera es registros de control que este año hemos incautado 34.800 celulares que son bloqueados de inmediato y también el decreto 851 del 2024, en este año se han bloqueado alrededor de 10 mil equipos a través del IMEI, es un trabajo que hacemos en conjunto con el Gaula de la Policía Nacional y en articulación con los operadores, eso permite luchar contra la extorsión y cualquier delito”, indicó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.

La semana pasada fue el último operativo en las 124 cárceles:

“como saldo quedó la incautación de 878 celulares; 1.497 accesorios para celular; 281 sim card; 12.991 gramos de estupefacientes; 689 armas blancas; $1.900 mil en efectivo y 2.746 litros de licor artesanal (chamber)”, indicó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.

El balance del INPEC indica que también hay operatividad contra la corrupción, este año se abrieron 649 procesos disciplinarios; se impusieron 22 sanciones por corrupción y 1.247 funcionarios son investigados por presunta corrupción.

A finales de este 2025 se presentaron dos fugas. En octubre escapó de la cárcel de Cómbita, Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años por el asesinato de una patrullera en Neiva; la otra fuga fue en la tarde del 7 de diciembre, mediante un “cambiazo” escapó un recluso condenado a 28 años por secuestro de la cárcel La Picota de Bogotá.