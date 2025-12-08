Fuga cárcel La Picota: preso condenado a 28 años por secuestro se escapa tras ‘cambiazo’ con visitante

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz). / John Paz

Caracol Radio pudo confirmar que se fugó otro preso de la cárcel La Picota, en Bogotá. Se trata de Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años por secuestro extorsivo.

Fuentes cercanas al INPEC confirman que la fuga se dio sobre las 4:20 p.m. mediante un “cambiazo” con un visitante.

El reporte preliminar dice que ese visitante fue identificado como Alexander Marulanda Ríos quien permanece en las instalaciones de la cárcel y será puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Información que reposa en la Fiscalía indica que Nieves Mosquera registra un pasado criminal.

En 2023, Pedro David Nieves Mosquera fue capturado minutos después de haber salido de la Cárcel Modelo en la ciudad de Bogotá, tras cumplir una condena de más de 8 años de prisión por el delito de extorsión.