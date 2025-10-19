Peligroso interno se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita

El interno Nelson Ocampo Morales, quien se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), había sido condenado por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido en la ciudad de Neiva (Huila) el 2 de agosto de 2023.

Cómbita

Uno de los hombres más peligrosos del patio 1 de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, Boyacá, era Nelson Ocampo Morales, quién está condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido en la ciudad de Neiva (Huila) el 2 de agosto de 2023, se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita. Pese a que aún no se conoce la hora de su escape del centro penitenciario, se dice que sería entre las 11:00 de la noche del sábado 18 de octubre y la 1:00 de la mañana de este domingo 19.

Esto se conoce de los hechos

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, Nelson Ocampo Morales de 31 años y oriundo del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá, se habría fugado por la ventanilla de su celda ubicada en el tercer piso del patio 1 de alta seguridad. Posteriormente, Ocampo salta una maya y la concertina de seguridad que está en el sector oriental del establecimiento.

Tras conocerse la fuga, arriban al lugar unidades de la SIJIN, SIPOL, J4, Policía Metropolitana de Tunja y patrulla de la Estación de Policía Tuta, quienes realizan un segundo anillo de seguridad con el fin de no interferir con la búsqueda realizada por parte del personal del INPEC.

“En horas de la madrugada nos informan funcionarios del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Barne sobre la fuga del privado de la libertad, Nelson Ocampo Morales de 31 años, quien se encontraba recluido en el patio 1. Una vez nos informan de la fuga de este sujeto se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la recaptura de este delincuente”, aseguró Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

La Policía Nacional puso en marcha el Plan Candado con algunos puestos de control haciendo revisión a vehículos y motos que transitan por el corredor central del departamento.

Ocampo no se iba a fugar solo de la Cárcel de Cómbita

Según ha conocido Caracol Radio, junto a Nelson Ocampo Morales también pretendía fugarse Deimer Sánchez Montejo, alias ‘Meme’ de 30 años y oriundo del departamento de Santander, pero su intento fue frustrado.

Alias ‘Meme’, sindicado por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir, es conocido porque el pasado 29 de julio de 2022 ya se había fugado de la cárcel La Picota, de Bogotá, tras pasar por un ducto y escapar de la celda 43 del pabellón 28, y después romper una de las mallas del penal para salir al exterior.

Además del homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, Nelson Ocampo Morales fue sindicado por los delitos de homicidio, hurto, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio.