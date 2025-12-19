Ante el INPEC se entregó exministro Luis Fernando Velasco

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, salió de su residencia en el exclusivo barrio Ciudad Jardín en el sur de Cali con destino a la sede del INPEC para cumplir con la medida de aseguramiento impuesta por el tribunal superior de Bogotá.

Velasco conoció de la decisión en su residencia y posteriormente se entregó a las autoridades, dijo una fuente del INPEC a Caracol Radio.

La medida decretada por el tribunal superior de Bogotá está relacionada con el proceso por presunta corrupción en la destinación de recursos y contratos para favorecer apoyos políticos en senado y Cámara con el objetivo de agilizar el tránsito de proyectos de ley de interés para el Gobierno Nacional.

La defensa del exministro Luis Fernando Velasco interpuso una petición al tribunal para que se negara la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de detención domiciliaria, ya que se considera que no tiene sustento jurídico.