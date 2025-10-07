Captura tras tiroteo en Palmira: 8 detenidos por asesinato de dragoneante del Inpec

La Policía Nacional en Palmira, Valle, logró la captura de ocho personas tras un intenso tiroteo en el barrio Manuela Beltrán, en el marco de la investigación por el asesinato del dragoneante del Inpec Manuel Antonio Becerra Palma, ocurrido el pasado 3 de octubre.

Los hechos se desencadenaron cuando las autoridades localizaron uno de los vehículos presuntamente utilizados en el crimen. Al intentar intervenir, los uniformados fueron recibidos con disparos por parte de los sospechosos, lo que generó un enfrentamiento armado que culminó con la detención de los implicados.

Durante el operativo, incautaron seis armas de fuego, incluyendo un fusil, cuatro pistolas y un revólver, además de ocho teléfonos celulares que serán clave para esclarecer el homicidio. También se encontraron prendas de uso exclusivo de la fuerza pública, que habrían sido utilizadas para simular funciones oficiales.

Las autoridades judiciales procederán a cotejar las armas incautadas para determinar si alguna fue utilizada en el asesinato del funcionario del Inpec. Asimismo, fueron inmovilizadas dos motocicletas y el vehículo que, según los seguimientos realizados, habría sido empleado en el atentado.