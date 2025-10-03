Nuestro uniforme es un blanco para los delincuentes: Director del INPEC, Daniel Gutiérrez

Luego que, en horas de la mañana de este viernes 3 de octubre, sujetos en dos motocicletas dispararon contra guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo en Bogotá, el Coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, habló en 6AM de esta situación y dio detalles de lo ocurrido.

“Desafortunadamente uno de nuestros compañeros falleció, hay otros que están heridos en hospitales y clínicas. Este es un hecho desafortunado de violencia, ellos estaban haciendo el relevo, saliendo del estacionamiento, pasan hombres en dos motocicletas e impactan a nuestros funcionarios”: indicó el funcionario.

En cuánto a los esquemas de seguridad que funcionan en los lugares aledaños a la Cárcel La Modelo, el coronel afirmó qué hay unos cierres perimetrales para hacer el ingreso al establecimiento, pero como es una vía principal generó trancones en temas de movilidad: “Esto nos ha hecho vulnerables”

“Esto nos demuestra que el uso del uniforme del INPEC está siendo un blanco u objetivo para los delincuentes, por ahora no tenemos amenazas en concreto contra algún funcionario, estamos viendo que se aprovechan de la hora del relevo para hacer el atentado contra nuestros funcionarios”

Según el reporte que hay son lesiones no tan graves en los funcionarios que fueron heridos: “Fue un atentado muy rápido, a quemarropa, de manera indiscriminada”

Cabe destacar que este año en el INPEC se han realizado 17mil operativos en todo el país, en la cárcel La Modelo se han hecho bastantes de ellos y se están recibiendo condenados de las estaciones de la Policía: “Eso quizá pueda generar incomodidad en los delincuentes, esa podría ser una reacción violenta en contra de los trabajadores penitenciarios”, puntualizó el coronel.