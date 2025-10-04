INPEC anuncia medidas de seguridad tras atentados: guardianes usarán chalecos balísticos

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) enfrenta una situación crítica tras una serie de atentados contra sus funcionarios en Bogotá y Palmira. Estos hechos han generado consternación y han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sistema penitenciario colombiano.

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, entregó un balance de los recientes ataques sicariales:

“Desafortunadamente, ayer tuvimos dos hechos criminales lamentables: falleció un funcionario en La Modelo, y tres resultaron heridos. En Palmira, también falleció un funcionario y hay otro herido en este momento.”

Leer: “No vamos a retroceder jamás ante la violencia”: MinJusticia condena atentado contra guardias del INPEC

El director del INPEC atribuyó estos atentados a represalias por los operativos y decomisos realizados en las cárceles: “es esa retaliación constante, agresiva y violenta de personas privadas de la libertad. Creemos que es en razón a los 17.000 operativos que llevamos este año y al decomiso de teléfonos. Se están decomisando alrededor de 35.000 celulares, y eso puede afectar las finanzas criminales de todos estos delincuentes.”

Leer:Un muerto y cuatro funcionarios del INPEC heridos tras ataque sicarial cerca de la cárcel La Modelo

Nuevas medidas de seguridad para proteger la vida de los dragoneantes

Para proteger a los funcionarios del INPEC, especialmente fuera de las cárceles, se invertirán 2.300 millones de pesos en chalecos y camisillas blindadas que podrán usar con o sin uniforme. Además, se reforzarán los patrullajes en cárceles de alto riesgo, se coordinará el apoyo de la Policía y el Ejército en los relevos, y se cerrarán las vías cercanas a las cárceles con la ayuda de las Secretarías de Movilidad.

“Tenemos un promedio de 10 a 12 medidas, pero la más importante es la adquisición de chalecos balísticos y camisas balísticas para los funcionarios. Queremos que estas camisas puedan ser utilizadas no solo con el uniforme, sino también con ropa de civil”, dijo el coronel Gutierrez.