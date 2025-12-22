¿Cómo curar y evitar las quemaduras en Diciembre?: Experta le explica / Liudmila Chernetska

Diciembre llega cargado de tradiciones, luces y celebraciones familiares; sin embargo, también se convierte en uno de los periodos con mayor número de accidentes relacionados con el uso de pólvora, el manejo inadecuado de velas y el contacto accidental con líquidos calientes.

En diciembre de 2024, al menos 1.035 personas resultaron lesionadas por el uso de pólvora en Colombia, según informó el Instituto Nacional de Salud (INS) el 1 de enero de 2025. Aunque esta cifra representa una reducción del 18,1 % frente a los 1.263 casos registrados en el mismo periodo de 2023, los números continúan siendo preocupantes. La situación evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y promover una respuesta oportuna ante emergencias domésticas durante las celebraciones decembrinas.

De acuerdo con Carolina Hoyos, Especialista Clínica de Solventum, todas las quemaduras son prevenibles y evitables. “Si tomamos pequeñas medidas en el hogar y en espacios que consideramos seguros, podemos reducir significativamente la ocurrencia de este tipo de accidentes”, señaló.

¿Qué hacer ante una herida o quemadura leve en casa?

Durante esta época del año, especialmente desde la celebración de la Noche de Velitas —una de las tradiciones más emblemáticas del país—, el riesgo de accidentes en el hogar aumenta de manera significativa, y con frecuencia involucra a niños. Entre los incidentes más comunes se encuentran: quemaduras provocadas por velas o líquidos calientes, lesiones derivadas de la manipulación de pólvora y raspaduras que, aunque parezcan leves, requieren una atención adecuada para evitar complicaciones.

La especialista recomienda seguir estos pasos iniciales:

1. Limpieza inmediata de la herida

Lavar la zona afectada con agua tibia y jabón neutro para retirar residuos de pólvora, hollín o partículas.

Evitar reventar ampollas; en caso de que aparezcan, cubrir con una gasa estéril.

2. Protección de la quemadura

Cubrir suavemente con una gasa estéril o un vendaje no adherente.

No aplicar mantequilla, aceites, crema dental ni remedios caseros sin respaldo profesional, ya que pueden causar infecciones.

3. Hidratación y control del dolor

Beber suficiente agua para favorecer la recuperación del organismo.

En caso de dolor leve, usar analgésicos de venta libre, siempre bajo orientación médica.

4. Vigilancia de signos de infección

Revisar la herida a diario.

Si aparece enrojecimiento, aumento del dolor, pus, fiebre o inflamación, buscar atención médica inmediata.

¿Qué hacer ante quemaduras graves?

En el caso de quemaduras por pólvora o líquidos calientes, especialmente cuando comprometen la cara, las manos, las articulaciones o cubren una zona extensa, es imprescindible acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Este tipo de lesiones pueden ocasionar daños profundos, pérdida de tejido e incluso amputaciones.

Para heridas graves, una vez esté en atención clínica, los equipos médicos pueden recurrir a terapias avanzadas como la terapia de presión negativa, un tratamiento especializado que favorece la cicatrización al retirar fluidos, reducir el riesgo de infección y promover la formación de tejido sano. Este tipo de manejo solo debe ser realizado por profesionales de la salud en entornos clínicos adecuados.

“Una herida profunda o localizada en áreas sensibles debe ser evaluada por un especialista. En muchos casos, intervenciones oportunas como la terapia de presión negativa pueden marcar una diferencia en su proceso de cicatrización y recuperación del paciente ”, explicó Hoyos.