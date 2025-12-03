Cali solo registra un quemado por pólvora al iniciar diciembre

Cali, Valle del Cauca

La Secretaría de Salud de Cali confirmó que durante la temporada decembrina solo se ha registrado un caso de persona quemada con pólvora desde el 1 de diciembre. Aunque el balance total asciende a nueve lesionados, ocho de ellos resultaron afectados antes de iniciar la temporada navideña.

“Tenemos actualmente registrados nueve quemados, pero desde el primero de diciembre solo se ha presentado un caso”, explicó el subsecretario de Salud de Cali, Carlos Pinzón, quién agregó que los otros lesionados ocurrieron antes del 30 de noviembre, previo a la llegada de las festividades.

Entre los casos, hay dos menores de 16 y 17 años, y las lesiones más frecuentes han sido en manos y tórax, con un caso particular en rostro que permanece hospitalizado pero estable.

“Lo más importante es no manipular pólvora si no se tiene experiencia. Además, si se decide usar artefactos pirotécnicos debe hacerse sin efectos del alcohol, respetando las zonas seguras y alejados de menores”, expresó el subsecretario de salud de Cali.

La manipulación de pólvora por personas inexpertas y la participación de menores es ilegal y genera sanciones por parte del ICBF. Además, evitar el uso bajo efectos del alcohol y acudir de inmediato a un centro asistencial en caso de quemaduras.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la responsabilidad durante estas fechas. “Una quemadura por pólvora no se maneja en casa. Pedimos a la ciudadanía acudir de inmediato al centro de salud para evitar complicaciones”.

Es de resaltar que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado para pólvora, además de controles e inspecciones a establecimientos.

“Esperamos cerrar el año con menos quemados. La meta de cero casos ya no se cumplió, pero seguimos en alerta”, concluyó el subsecretario.