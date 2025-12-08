Noche de Velitas dejó más de 170 quemados con pólvora en todo el país
El Instituto Nacional de Salud, registró 279 casos de lesionados por pólvora durante el inicio de la temporada decembrina, en todo el territorio nacional
El Instituto Nacional de Salud registró durante la noche de velitas 172 lesionados con pólvora. Entre el 1 y el 8 de diciembre 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una reducción del 28,3 % con respecto al mismo corte en 2024.
Del total de estos casos 86 corresponden a menores de 18 años, y 14 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol. A la fecha el Instituto Nacional de Salud no se han notificado fallecimientos asociado a lesiones por pólvora pirotécnica.
Departamentos con mayor presencia de casos
El Departamento que más ha presentado casos de quemados con pólvora es Antioquia con 47 casos, las demás regiones presentan las siguientes cifras:
- Bogotá 18 casos
- Cauca 16
- Cali 14
- Córdoba y norte de Santander con 13
- Atlántico y Nariño con 12
- Caldas y Cesar con 11
- Boyacá y Magdalena con 10
- Cundinamarca con 9
Ciudades principales con más casos
Entre las ciudades principales, Medellín registró 25 casos y es la mayor ciudad con quemados durante el inicio de las festividades de fin de año. Otras ciudades son:
- Cúcuta 8 casos
- Montería 6
- Pasto 7
- Manizales, Pereira y Armenia 4
- Popayán, Riohacha y Valledupar 3
Informaron que no han notificado casos de intoxicaciones por fosforo blanco ni licor adulterado.
Un niño de 2 años está entre los quemados con pólvora en la noche de Velitas en Medellín
La celebración del Día de las Velitas volvió a dejar personas lesionadas por el uso de pólvora en Antioquia. De acuerdo con el último reporte de la gobernación, el departamento suma 47 quemados con pólvora en lo que va de diciembre.
La cifra representa una disminución del 9,6% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 52 casos.
Nuevos casos
• Hombre de 21 años con quemaduras de segundo grado en las extremidades inferiores. Era observador y resultó lesionado por una papeleta.
• Niño de 2 años con quemaduras de segundo grado en la mano por manipulación de una chispita.
• Hombre de 31 años con quemaduras de segundo grado, amputación y laceración en los dedos de la mano y extremidad superior, por manipulación de totes.
• Hombre de 28 años con quemaduras de segundo grado en la cara, como transeúnte, por totes.
El Santuario
• Adolescente de 17 años con quemaduras de segundo grado en la cara y la mano. Era observador y resultó herido por un tote.
Puerto Triunfo
• Menor de 16 años con quemaduras de tercer grado y amputación en los dedos de la mano por manipulación de un tote.
Panorama departamental de lesionados por pólvora
Del total de 47 lesionados:
• 10 son menores de edad.
• 37 son adultos.
• 4 personas han sufrido amputaciones.
A la fecha, no se reportan intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.
Medellín continúa liderando las cifras con 25 lesionados, seguido por Bello, Nechí, Segovia, El Bagre y otros municipios que reportan entre uno y dos casos.