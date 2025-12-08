Noche de Velitas dejó más de 170 quemados con pólvora en todo el país

Día de las velitas - Getty Images / Maskot

El Instituto Nacional de Salud registró durante la noche de velitas 172 lesionados con pólvora. Entre el 1 y el 8 de diciembre 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una reducción del 28,3 % con respecto al mismo corte en 2024.

Del total de estos casos 86 corresponden a menores de 18 años, y 14 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol. A la fecha el Instituto Nacional de Salud no se han notificado fallecimientos asociado a lesiones por pólvora pirotécnica.

Departamentos con mayor presencia de casos

El Departamento que más ha presentado casos de quemados con pólvora es Antioquia con 47 casos, las demás regiones presentan las siguientes cifras:

Bogotá 18 casos

Cauca 16

Cali 14

Córdoba y norte de Santander con 13

Atlántico y Nariño con 12

Caldas y Cesar con 11

Boyacá y Magdalena con 10

Cundinamarca con 9

Ciudades principales con más casos

Entre las ciudades principales, Medellín registró 25 casos y es la mayor ciudad con quemados durante el inicio de las festividades de fin de año. Otras ciudades son:

Cúcuta 8 casos

Montería 6

Pasto 7

Manizales, Pereira y Armenia 4

Popayán, Riohacha y Valledupar 3

Informaron que no han notificado casos de intoxicaciones por fosforo blanco ni licor adulterado.

Un niño de 2 años está entre los quemados con pólvora en la noche de Velitas en Medellín

La celebración del Día de las Velitas volvió a dejar personas lesionadas por el uso de pólvora en Antioquia. De acuerdo con el último reporte de la gobernación, el departamento suma 47 quemados con pólvora en lo que va de diciembre.

La cifra representa una disminución del 9,6% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 52 casos.

Nuevos casos

• Hombre de 21 años con quemaduras de segundo grado en las extremidades inferiores. Era observador y resultó lesionado por una papeleta.

• Niño de 2 años con quemaduras de segundo grado en la mano por manipulación de una chispita.

• Hombre de 31 años con quemaduras de segundo grado, amputación y laceración en los dedos de la mano y extremidad superior, por manipulación de totes.

• Hombre de 28 años con quemaduras de segundo grado en la cara, como transeúnte, por totes.

El Santuario

• Adolescente de 17 años con quemaduras de segundo grado en la cara y la mano. Era observador y resultó herido por un tote.

Puerto Triunfo

• Menor de 16 años con quemaduras de tercer grado y amputación en los dedos de la mano por manipulación de un tote.

Panorama departamental de lesionados por pólvora

Del total de 47 lesionados:

• 10 son menores de edad.

• 37 son adultos.

• 4 personas han sufrido amputaciones.

A la fecha, no se reportan intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

Medellín continúa liderando las cifras con 25 lesionados, seguido por Bello, Nechí, Segovia, El Bagre y otros municipios que reportan entre uno y dos casos.