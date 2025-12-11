59 personas se han quemado con pólvora en Antioquia: tres menores de edad en 24 horas

Antioquia

Los casos de quemados por pólvora siguen en aumento en Antioquia. En lo que va de diciembre, el departamento registra 59 personas lesionadas, cinco más que para la misma fecha del año pasado. Entre los más recientes, tres menores de edad resultaron heridos en un lapso de menos de 24 horas.

Los hechos ocurrieron en:

Zaragoza: un niño de 14 años sufrió quemaduras de primer grado en las manos al manipular voladores.

Bello: un niño de 3 años presentó quemaduras de segundo grado y laceraciones en el cuello por chispitas mariposa.

Medellín: un menor de 5 años terminó con lesiones de primer grado en una pierna tras entrar en contacto con juegos pirotécnicos.

Con estos casos, ya son 16 los menores lesionados en el departamento.

Alerta por uso de pólvora

Medellín continúa siendo el municipio más afectado, con 29 lesionados, de los cuales siete son menores de edad. El 83 % de los casos corresponden a hombres y el 45 % ha requerido atención hospitalaria. La capital antioqueña registra nueve casos más que el año pasado y se acerca a las cifras críticas reportadas en 2021 y 2022.

El departamento sigue siendo el territorio con más quemados del país. Según la Gobernación, el incremento es cercano al 10 % frente al mismo periodo de 2024, con especial preocupación por el aumento de casos en menores.

Las autoridades reiteran el llamado a evitar la manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores, y a denunciar su venta ilegal para prevenir más lesionados durante la temporada decembrina.