En el inicio de la temporada decembrina ya se registran cuatro quemados con pólvora en el Quindío

Armenia

En el marco de la tradicional alborada para recibir el mes de diciembre se registraron cuatro quemados con pólvora en el departamento puntualmente en Armenia.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez quien lamentó el hecho y sostuvo que solo uno de los afectados estaba manipulando este tipo de elementos y los otros se encontraban como observadores.

"Una de las quemaduras fue en un dedo por un volador,otro en un labio y otro en el cuello. Estas personas fueron remitidas, unas por manipulación y otros de observadores", mencionó.

Mencionó que las personas afectadas están entre los 19 y 33 años de edad lo que más preocupa porque todos son mayores de edad y son quienes deben ser más responsables para evitar este tipo de situaciones.

“Lamentablemente este tipo de situaciones nos afectan. Sin embargo, seguimos en las campañas educativas para que las personas tengan conciencia de no manipular estos elementos que generan daños en la integridad de la personas, incluso en la vida. Esperamos que entiendan y, sobre todo, que también comprendan el cuidado de los menores de edad", afirmó.

Explicó que las quemaduras fueron en el dedo, labio y cuello por lo que no pasó a mayores, sin embargo, llamó la atención de la comunidad a evitar la manipulación de pólvora o estar expuestos para no aumentar esta cifra de quemados en la temporada decembrina.

Reconoció que la preocupación es alta porque los mayores de edad son quienes están resultando afectados como ocurrió el año anterior que todos los afectados eran mayores por eso lo clave de reforzar las campañas educativas para generar la sensibilización correspondiente.

“Tenemos una idiosincrasia muy paisa y esa idiosincrasia es quemar pólvora, hacer todas esas actividades. Invitamos a la comunidad a tener mucho cuidado en estos aspectos. Vemos que sólo uno de los quemados fue por manipulación. Los demás eran los que observaban. Entonces, aquí también hay víctimas que están es mirando la quema de pólvora y miren las afectaciones que se presentan", resaltó.

Recordó que quienes resultaron afectados fueron remitidos a la Clínica Central y el Hospital San Juan de Dios de la ciudad, por lesiones leves y todos fueron dados de alta luego de su atención.