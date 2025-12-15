Gripe H3N2 llegó a América Latina: ¿Quiénes hacen parte de la población de riesgo en Colombia?

Según se ha conocido en las últimas semanas, la circulación de la subclase K de la influenza A (H3N2), o “supergripe” ha aumentado considerablemente en varias partes del mundo, incluyendo América del Norte y Europa, donde ha producido la reacción inmediata de los organismos de salud.

En los últimos días, las autoridades de México y Perú fueron las primeras de América Latina en ratificar la llegada de la cepa evolucionada del virus, la cual ha demostrado tener gran transmisibilidad entre las personas, sin un aumento en su letalidad.

En ambos países se emitieron medidas de vigilancia y cuidado frente a aumento de los contagios. Por otra parte, aunque en Colombia no se ha confirmado el primer caso de la subclase K, el Ministerio de Salud confirmó que la influenza A(H1N1) y A(H3N2) circula en el país, como es habitual en estas épocas.

¿Qué hacer ante la “supergripe”?

La influenza A (H3N2) es un virus estacional, que circula habitualmente en esta época del año, en la que se presentan aglomeraciones y viajes constantes, fortalecido además por su alta prevalencia en las zonas tropicales.

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, destacó que, aunque la evidencia sigue siendo limitada, los datos preliminares en Europa indican que la vacunación contra la influenza ofrece una protección similar a la que se presenta con brotes similares, evitando incluso la hospitalización.

Las autoridades de salud señalan que aunque la recomendación es la atención temprana para evitar complicaciones, el tratamiento antiviral y las recomendaciones de cuidado son las habituales, incluyendo el lavado de manos constante, cubrirse al toser o estornudar y quedarse en casa en caso de fiebre o síntomas asociados.

¿Quiénes deben vacunarse en Colombia contra la influenza?

El Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Salud, INS, ratificaron la circulación de los virus de influenza A(H1N1) y A(H3N2) en el país.

En ese sentido, aunque no se ha confirmado la llegada de la subclase K y haciendo eco de la advertencia de la OPS, las autoridades en Colombia piden reforzar la vacunación y mantener medidas de higiene, incluso con el uso de tapabocas en caso de síntomas.

Así las cosas, los grupos poblaciones en los que se recomienda mayor cuidado y atención a la vacunación son los siguientes, de acuerdo con MinSalud, el INS y la OPS: