Vagón sur de la estación Calle 45 de Transmilenio cierra HOY, 20 de diciembre, por obras del Metro

El Metro de Bogotá es uno de los logros más grandes que ha tenido la capital de Colombia. Este proyecto se comenzó a ejecutar bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, que luego pasó a manos de la exalcaldesa, Claudia López, y finalmente, al actual alcalde, Carlos Fernando Galán.

La elaboración del Metro ha traído consigo algunas dificultades en la movilidad, puesto que no solo ha llegado a afectar el tránsito en algunas vías principales de la ciudad, sino que ha provocado el cierre de estaciones de Transmilienio y ha causado algunas repercusiones a comerciantes que se mueven por esas zonas.

Le recomendamos: IDEAM: Pronóstico del clima en Bogotá y principales ciudades de Colombia 20 y 21 de diciembre 2025

Cierre estación Calle 45, vagón sur deja de funcionar

La Alcaldía de Bogotá anunció que este sábado, 20 de diciembre, la estación Calle 45 dejará de funcionar por el vagón sur para continuar con los avances de las obras del Metro. Asimismo, se detalló que el ingreso y salida se realizará ahora por el ala norte de la estación, ya que el ala sur será removido.

Por otro lado, la alcaldía dio nuevos detalles acerca de los avances del Metro de Bogotá, resaltando que, con corte al 30 de noviembre, el proyecto ya alcanzó un 68.64 % en su ejecución.

Rutas afectadas y recomendaciones al usuario

Debido al cierre del vagón sur de la estación Calle 45, las rutas que ya no operaran más allí son las siguientes:

B23

K23

Otras alternativas que tienen los usuarios para lograr tomar estos dos servicios, es dirigirse o hacer una parada en la estación temporal Calle 34 y Marly. Por otro lado, en los vagones uno y dos, seguirán operando, con normalidad, los siguientes servicios:

A60, B18, C15, D20, F60, H15, H20, L18,

Otras rutas troncales: 6, 8, B74 y J74.

Las recomendaciones que se le brinda a cada uno de los usuarios es, planificar con tiempo cada una de las rutas y verificar en los portales oficiales cómo se acomodaran las rutas con estos nuevos cambios. Es importante que salga con tiempo de su casa para evitar contratiempos.

Lea también: ¿Hubo cambios? Así rige el pico y placa para vehículos de carga el 20 y 21 de diciembre

Estaciones que ha presentado cierres o alteraciones a lo largo de la construcción del Metro

Varias estaciones han tenido que cambiar o hasta cerrarse en su totalidad para que sigan avanzando las construcciones del Metro. Hasta el momento, estás han sido las estaciones de Transmilenio que han cerrado o han presentado alteraciones, como estaciones temporales, son:

Calle 26.

Calle 63.

Marly.

Calle 72.

Tercer Milenio.

Calle 34.

Calle 19.

Calle 39.

Hasta el momento, estos cierres sobre la Av. Caracas se han realizado para seguir expandiendo y mejorando las bases de lo que será una de las construcciones más importantes que ha tenido Bogotá, que no solo moderniza, sino que ayudan al desarrollo y crecimiento de la ciudad.

Otras noticias: Bogotá presenta el primer estudio sobre dinámicas de niños y jóvenes en condición de calle