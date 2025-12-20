IDEAM: Pronóstico del clima en Bogotá y principales ciudades de Colombia 20 y 21 de diciembre 2025

El clima en Colombia durante este fin de semana del 19 y el domingo 21 de diciembre, estará marcado por un contraste entre lluvias focalizadas en algunas regiones y condiciones mayormente secas en gran parte del país. De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, ciudades como Bogotá tendrán jornadas estables, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Durante el fin de semana, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente y suroriente del país, especialmente en la región Pacífica, sectores de la región Andina y zonas de la Amazonia oriental. En contraste, el resto del territorio nacional registrará cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan chubascos ocasionales, principalmente el sábado, mientras que el domingo mejorarán las condiciones climáticas.

Le puede interesar: Las lluvias de las últimas horas dejan dos viviendas inundadas en Manzanares, Caldas

IDEAM clima en Bogotá del 20 al 21 de diciembre 2025

En Bogotá, el pronóstico indica tiempo mayormente seco, con lluvias ocasionales durante las tardes. La temperatura mínima rondará los 8 °C, mientras que la máxima oscilará entre 19 °C y 20 °C, condiciones típicas para esta época del año en la capital.

Clima sábado 20 de diciembre, según el IDEAM

El sábado continuará la actividad lluviosa en el occidente y suroriente de Colombia, con precipitaciones de variada intensidad en Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila y la Amazonia. En el centro del país, incluyendo la región Andina, el clima será más estable, aunque con posibles lluvias esporádicas en horas de la tarde.

En San Andrés y Providencia, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ocasionales.

Lea también: “Las vías están habilitadas, el clima espectacular y hay mucho por hacer en el Meta”: Gobernadora

Clima domingo 21 de diciembre: reporte del IDEAM

Para cerrar el fin de semana, las lluvias más intensas se concentrarán en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó, Cauca y Nariño, así como en el occidente de Antioquia y el sur del Amazonas. En el resto del país predominarán condiciones secas, ideales para actividades al aire libre.

El archipiélago de San Andrés gozará de tiempo seco y cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones ante riesgo de incendios forestales

Las autoridades recomiendan a la comunidad evitar fogatas mal apagadas, no dejar residuos inflamables y reportar cualquier conato de incendio. Asimismo, los organismos de emergencia y bomberos deben mantener activos sus planes de prevención y respuesta, especialmente en áreas protegidas y parques naturales.