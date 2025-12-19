Bogotá presenta el primer estudio sobre dinámicas de niños y jóvenes en condición de calle

Bogotá D.C

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) presentó 'Dinámicas Urbanas y Análisis Georreferenciado de los Contextos de Calle de la Niñez y la Adolescencia‘, una investigación pionera que identificó los factores de riesgo que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos urbanos de alta vulnerabilidad.

El estudio fue liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y desarrollado por el IDIPRON entre 2024 y 2025, que combinó observación territorial, análisis geoespacial y lecturas cuantitativas y cualitativas de las trayectorias de vida.

Se realizaron más de 2.655 encuestas en 19 localidades de Bogotá con el propósito de realizar una radiografía territorial de esta problemática.

Resultados del estudio

La investigación identificó varios puntos importantes de esta problemática. Uno de estos, son los siete factores estructurales de riesgo que inciden en la permanencia y en el tránsito de esta población por contextos de calle:

1. Transporte como eje de aglomeración.

2. Rebusque y economía informal.

3. Complejidad del Centro Histórico.

4. Consumo y explotación.

5. Población flotante y vínculos frágiles.

6. Barrios de invasión y circuitos de permanencia en calle.

7. Migración y desplazamientos múltiples

“Aquí encontramos una cosa muy sensible, y es que niños, adolescentes y jóvenes ven la calle, por ejemplo, como espacio emocionalmente más seguro que el mismo hogar debido a todas esas rupturas y violencias que hay en esos contextos familiares”, aseguró el director de la entidad, Javier Palacios.

Este nuevo estudio es clave para Bogotá ya que es una herramienta estratégica para crear políticas públicas que tengan en cuenta a los niños y adolescentes en condición de habitabilidad de calle.