Cifra de quemados con pólvora disminuyó 31,4% en 2025: los datos del Observatorio de Salud de Bogotá

Bogotá

Un nuevo reporte del Observatorio de Salud de Bogotá arrojó que, a corte del 15 de diciembre de 2025, los casos de quedamos con pólvora se redujeron en un 31,4% en comparación con el 2024.

El documento muestra que, en lo corrido de diciembre, van 48 casos de personas quemadas por manipular pólvora, mientras que hubo 146 en 2024 y 126 en 2023.

En los años anteriores, al igual que en este, el 7 de diciembre se ‘disparó’ la cifra de personas lesionadas: 31 incidentes en 2025, mientras 39 en el 2024.

Asimismo, los datos evidencian que, del total de los quemados en este año, 12 son menores de edad y 36 son mayores de 18 años.

Localidades de Bogotá con más quemados

Este informe del Observatorio de Salud de la capital colombiana también discriminó las cifras de quemados con pólvora por localidades:

Engativá: 8 lesionados

Suba: 6 lesionados

Usme: 5 lesionados

Bosa: 5 lesionados

Kennedy: 4 lesionados

San Cristóbal: 4 lesionados

Usaquén: 3 lesionados

Chapinero: 2 lesionados

Santa Fe: 3 lesionados

Los Mártires: 2 lesionados

Tunjuelito: 1 lesionado

Fontibón: 2 lesionado

Puente Aranda: 1 lesionado

Ciudad Bolívar: 1 lesionado

Teusaquillo: 1 lesionado

Barrios Unidos: 0 lesionados

Antonio Nariño: 0 lesionados

La Candelaria: 0 lesionados

Rafael Uribe Uribe: 0 lesionados

Sumapaz: 0 lesionados

Gravedad de las lesiones

Del total de los 48 casos, 13 son quemaduras de primer grado; 27 de segundo grado; 3 de tercer grado y 5 no registran datos.

De esta manera, también se muestra en el reporte que las partes del cuerpo en las que más se sufren las quemaduras son las manos (29), la cara (14), los ojos (6), los miembros inferiores (5), el cuello (4), las zonas en el miembro superior (3), los pies (2), el tronco (1).

Lesionados por siniestros viales en Bogotá

El Observatorio de Salud de Bogotá mostró que, con respecto al periodo 2024-2025, el porcentaje de casos diarios de personas lesionadas por accidentes de tránsito en Bogotá bajó un 47.1%, teniendo un total de 723 lesionados en comparación con los 1366 del año anterior.

Número de lesionados por localidad

Kennedy: 110

San Cristóbal: 78

Rafael Uribe Uribe: 73

Suba: 57

Ciudad Bolívar: 57

Antonio Nariño: 53

Bosa: 49

Puente Aranda: 47

Tunjuelito: 40

Usme: 28

Usaquén: 23

Engativá. 23

Chapinero: 16

Fontibón: 15

Los Mártires: 14

Barrios Unidos: 12

Teusaquillo: 12

Santa Fe: 11

La Candelaria: 4

Sumapaz: 1

Número de operativos y medidas sanitarias aplicadas en inspección de alimentos - bebidas, bebidas alcohólicas y juguetes

Son 419 operativos los que han adelantado las autoridades, siendo Ciudad Bolívar (60), Kennedy (28), Chapinero (25) y Santa Fe (22) las zonas en las que más se han realizado.

Esta revisión exhaustiva dejó un balance de 66 litros de bebidas alcohólicas, 480 kilogramos de alimentos y 83 litros de bebidas normales afectadas.

Eventos de vigilancia en salud pública y acciones de prevención de fin de año

Finalmente, el documento destaca que no se han presentado casos de intoxicación aguda por fósforo blanco asociado a artefactos con pólvora. Asimismo, ninguno por bebidas alcohólicas adulteradas.