“El Tren de Aragua no es una bandita”: alcalde de Bogotá le responde a Gustavo Petro

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, responde en 6AM de Caracol Radio a Gustavo Petro sobre la calificación que le dio al grupo criminal “El tren de Aragua”. El presidente aseguró que este grupo era “una bandita” dedicada al microtráfico en Bogotá. Por su parte, el mandatario local insiste que el alcance es mucho mayor, “es un grupo que, efectivamente, controla los mercados ilegales, por ejemplo, de la droga y del tusi particularmente”, explica Galán.

El alcalde destaca el trabajo articulado de la DIJIN, la SIJIN y el GAULA, tanto a nivel nacional como local, en la lucha contra este grupo, incluso “se demostró que lo utilizaban para llevar a las personas que extorsionan, torturarlas, y hay caso ya reportado y documentado, donde asesinaron a estas personas”, informa y añade que: “Aquí se tiene que dar un compromiso por parte del Estado. Yo espero que el gobierno nacional esté sintonizado con lo que está haciendo la policía, es lo que se necesita para poder enfrentar de manera efectiva a esta banda”.

Estos hechos confirman el alcance de la banda criminal y la necesidad de un compromiso firme del Estado para enfrentarla en el menor tiempo posible.

Sobre su alcance, Galán advierte que, aunque opera en Bogotá, la organización mantiene vínculos internacionales. Las rentas criminales derivadas del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas se moverían a través de redes consolidadas en varios países, incluyendo Venezuela.