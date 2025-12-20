¿Hubo cambios? Así rige el pico y placa para vehículos de carga el 20 y 21 de diciembre

El pico y placa es un sistema de movilidad que tiene como objetivo, que el tránsito en la ciudad no sea difícil, es decir, que funcione como estrategia para regular y mejorar el tráfico en Bogotá. Así, evitar posibles congestiones en las calles y vías principales de la capital.

Como bien se sabe, el pico y placa no solo rige para carros particulares y motos, sino que también, para aquellos que llevan cargamento pesado. En esta categoría entran los vehículos de carga, los cuales también cuentan con ciertas características, restricciones y más, que el conductor debe de conocer.

De esta manera, Bogotá Tránsito realizó una serie de anuncios para estos vehículos y sus conductores para este pico y placa que va del 20 al 21 de diciembre del 2025.

Horario del pico y placa para vehículos de carga en Bogotá

Durante este fin de semana, el pico y placa en la ciudad para estos vehículos de carga, entrará en vigencia en los siguientes horarios, teniendo en cuenta que esta medida rige de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. Cabe recalcar que este horario no aplica para los días festivos.

A excepción de los sábados de todo diciembre. En este caso, para este sábado 20 de diciembre, la franja horaria va desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m.

Pico y placa para vehículos de carga para este fin de semana del 20 al 21 de diciembre

Se debe tener en cuenta que esta medida de pico y placa, solo aplica para los días restantes que quedan del mes de diciembre del 2025.

Sábado 20 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Domingo 21 de diciembre: no aplica pico y placa.

Esta medida solo aplica para aquellos vehículos de carga en Bogotá, que sean mayores a 20 años de antigüedad, asimismo, esto también va para vehículos de carga donde su modelo sea 2005 o anteriores. Esta medida opera los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m, según la placa de los vehículos, es decir, ya sean impares o pares.

Es decir que, los cambios efectuados para los vehículos de carga radican en el modelo y la antigüedad que tenga el vehículo. Es importante que el conductor o propietario tenga esto en cuenta para evitar posibles multas o sanciones.

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá, anunció que, el próximo 26 de diciembre y 2 de enero del 2026, no regirá la medida de pico y placa en la ciudad, con el objetivo de que las y los viajeros, viajen a los destinos que están a las afueras de la ciudad.

