Presidente de la FND exige acción contundente tras ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó de manera enfática el ataque perpetrado contra la Fuerza Pública en el departamento del Cesar, que resultó en la muerte de seis soldados y más de 25 personas heridas.

El hecho, ocurrido el jueves 18 de diciembre en la vereda El Juncal de Aguachica, fue atribuido por el Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, el cual habría utilizado artefactos explosivos contra el Batallón Ricaurte.

A través de un mensaje en video, el mandatario cordobés expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, con la Fuerza Pública y con todo el pueblo colombiano, calificando la acción como un acto cobarde que enluta a la Nación.

Zuleta Bechara hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe con mayor contundencia. “El país no puede seguir esperando mientras la violencia golpea a nuestras regiones. Es urgente que el Gobierno Nacional actúe con mayor contundencia frente a los grupos criminales que hoy amenazan la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, afirmó el gobernador.

Murieron dos soldados cordobeses

El Ejército confirmó la identidad de los soldados profesionales fallecidos. Las víctimas cordobesas fueron identificadas como el soldado profesional Juan David Pérez Vides, natural del municipio de Sahagún, y el soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres, oriundo de la vereda Palma Soriano, en Puerto Escondido.

Los otros soldados profesionales fallecidos: Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Mientras las tropas de la Segunda División mantienen un despliegue operacional en el área para contrarrestar el accionar del grupo armado y reforzar la seguridad, el gobernador Zuleta subrayó que el respaldo a los uniformados debe ir más allá de lo salarial.

“Garantizar una presencia real”

“No se trata solo de mejorar condiciones económicas. Se trata de acompañarlos, rodearlos, fortalecer su moral, aumentar sus capacidades y garantizar una presencia real y efectiva del Estado en el territorio”, señaló el mandatario, enfatizando la necesidad de un apoyo integral.

Finalmente, Zuleta Bechara convocó a la unidad nacional y al respaldo institucional en este momento crítico. “Hoy más que nunca, alcaldes, gobernadores y todos los colombianos debemos acompañar a nuestros héroes de la patria. La criminalidad no se justifica y se combate con decisión”, concluyó.

El ataque en el sur del Cesar reactiva las alarmas sobre la actividad de grupos armados ilegales en la región y pone sobre la mesa las demandas de los líderes regionales hacia el gobierno central para fortalecer la seguridad.

La respuesta estatal y la capacidad de contención del despliegue militar en la zona son observadas con atención tras este grave incidente que costó la vida a seis militares y dejó una treintena de heridos, en un episodio que marca el final del año 2025 con un nuevo capítulo de violencia.