Terminal de Transportes de Montería implementa plan de contingencia para temporada navideña

Montería

Con el inicio de la temporada alta de Navidad y fin de año, la Terminal de Transportes de Montería ha activado un plan integral de preparación y contingencia para atender el significativo aumento de pasajeros.

Así lo informó Sixta Lora, gerente de la terminal, quien detalló las acciones emprendidas para garantizar seguridad, tranquilidad y accesibilidad.

Desde el pasado 10 de diciembre, fecha en que inició oficialmente la temporada alta, la administración terminal ha trabajado en la coordinación de todos los servicios.

“Toda nuestra infraestructura está completamente diseñada para atender a los usuarios independientemente de su estado físico o necesidades”, afirmó Lora, destacando el enfoque en la accesibilidad.

Coordinación interinstitucional

Uno de los pilares de la preparación fue una reunión estratégica convocada el pasado viernes. En ella participaron las autoridades de tránsito y transporte municipal y departamental, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y los gerentes de todas las empresas transportadoras.

El objetivo, explicó la gerente, fue “garantizar la prestación de un servicio seguro a los usuarios en las vías tanto del departamento de Córdoba como por fuera”.

Como resultado de este encuentro, se organizó el plan de contingencia, se establecieron puestos de mando unificados y se detallaron protocolos para atender cualquier necesidad que se presente, con el fin de proteger el transporte legal y la seguridad de los viajeros.

Adicionalmente, se han sostenido reuniones con los servicios conexos de la terminal, incluyendo manejo de equipajes, parqueadero privado, vigilancia, locales comerciales, restaurantes, bahía de taxis y con la Policía Nacional para reforzar la seguridad dentro de las instalaciones.

Recomendaciones para los usuarios

La gerente Sixta Lora hizo un llamado enfático a los pasajeros para que tomen precauciones y conozcan sus derechos y deberes:

Comprar dentro de la terminal: Se recomienda adquirir los tiquetes exclusivamente dentro de las instalaciones. “No tomarlo en la parte externa, no es conveniente”, advirtió Lora. El tiquete oficial es la garantía de que la empresa cumplirá con las condiciones pactadas. Documentación para menores: Los niños menores de 7 años deben presentar el registro civil para la expedición del tiquete, y los mayores de 7 años, la tarjeta de identidad. “Todos los menores de edad tienen derecho a que se les expida su tiquete de viaje”, recalcó. Transporte de mascotas: Deben llevarse con su carnet de vacunas al día y transportarse en su respectivo huacal o canil. Equipaje: Se pide a los usuarios llevar solo el equipaje indispensable y evitar excesos.

Control y prevención vial

Lora también destacó el trabajo mancomunado con las empresas y la Superintendencia para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Esto incluye la verificación de las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y sus mantenimientos.

Asimismo, se practican pruebas de alcoholimetría a los conductores antes de cada despacho y se lleva un control de medicina preventiva para asegurar que estén aptos para conducir.

“Es un trabajo que se hace desde la Terminal de Transportes de Montería para garantizarle a todos los usuarios durante esta temporada alta tranquilidad, seguridad y comodidad”, concluyó la gerente.

Con estas medidas, la terminal busca que la movilidad durante esta temporada festiva sea un proceso seguro, ordenado y eficiente para todos los cordobeses y visitantes que utilizan sus servicios.