Ataque Aguachica: Es una guerrilla diferente que estamos enfrentando, comandante del Ejército

Tras el atentado que se presentó en la noche del 18 de diciembre contra un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército Nacional, en Aguachica, Cesar, que habría dejado varios militares muertos, 32 heridos y numerosos daños materiales en las instalaciones, según lo confirmó el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se dio a conocer que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan convocó a una Mesa Técnica con participación del Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica.

Las alcaldías de Gamarra y Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, decretaron toque de queda como medida preventiva ante recientes alteraciones del orden público y posibles amenazas contra la seguridad ciudadana.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el General Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, responsabilizó al ELN del atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó soldados muertos.

“Lamentamos y condenamos este acto terrorista y criminal realizado por bandidos del ELN contra una base de entrenamiento militar que tiene la segunda división en el sector de Aguachica, la base militar 27, donde anoche bandidos del frente de guerra nororiental y el Frente Camilo Torres Restrepo, hacen una acción criminal contra esta base con una base móvil de lanzamiento y de drones”, indicó el General.

Agregó que, en este momento, se están haciendo las respectivas verificaciones para destruir todos los artefactos explosivos que quedaron en el perímetro de la base militar.

Dijo también que el tema de los drones es una amenaza multidomino que llegó para quedarse. Esta modalidad inició en el departamento del Cauca, pero se ha ido expandiendo por diferentes regiones, específicamente en el Catatumbo, Guaviare y Chocó.

Este es un hecho criminal complejo que requiere una inversión importante, ya que la protección la requieren tanto unidades que están fijas como las unidades que están en el terreno y las unidades que están desplegadas.

“El primer ataque con drones lo tuvimos en el municipio de Argelia, Cauca. Ese ataque nos lo realizaron el 26 de abril del 2024. Y a la fecha, desde ese día, desde el primer ataque, a la fecha, llevamos 393 ataques que han generado una situación bien compleja, porque no solamente han salido afectadas las tropas, han salido afectados también civiles”.

