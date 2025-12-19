Ataque terrorista a base militar de Aguachica, Cesar, deja al menos 4 muertos y 11 heridos

En la noche de este 18 de diciembre se registró un grave ataque armado contra un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército Nacional, en Aguachica, Cesar, que habría dejado al menos cuatro militares muertos, siete heridos y numerosos daños materiales en las instalaciones.

De acuerdo con testimonios en la zona, se escucharon fuertes detonaciones, lo que indicaría que las tropas fueron atacadas con artefactos explosivos.

Tras la explosión inicial, se habría desencadenado un combate en el sector. Según la información conocida hasta el momento, algunos de los explosivos habrían impactado directamente el alojamiento donde se encontraban los soldados, lo que explica la magnitud de las afectaciones.

En medio de la situación, tropas del Ejército Nacional reaccionan y adelantan operaciones para repeler el ataque, en un escenario complejo debido a los daños estructurales causados por las explosiones.

En esta zona del país hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado ilegal que sería el presunto responsable del ataque, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de las autoridades.

Se espera un pronunciamiento del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes se encontraban reunidos precisamente en el departamento del Cauca durante un consejo de seguridad, convocado por la reciente toma del municipio de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo…