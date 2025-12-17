Incendio en Montería: Cortocircuito sería la causa de la destrucción de seis viviendas en El Poblado

Montería

Un voraz incendio registrado en la noche del martes 16 de diciembre arrasó por completo seis viviendas en el barrio El Poblado, ubicado en la margen izquierda de Montería.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales para las familias afectadas.

La emergencia, atendida por la Alcaldía de Montería a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha generado una investigación para determinar su origen y ha reavivado preocupaciones sobre los tiempos de respuesta en las urgencias.

Según los reportes iniciales, el fuego se inició hacia las 11:30 de la noche en una casa que se encontraba deshabitada. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron a las viviendas contiguas, generando pánico entre los residentes del sector.

Los vecinos intentaron auxiliarse de manera mutual mientras llegaban los organismos de socorro, cuya activación se produjo tras recibir el reporte de la emergencia. Sin embargo, habitantes del barrio manifestaron su preocupación por la demora en la llegada del Cuerpo de Bomberos, una situación que, según su percepción, habría influido en la magnitud final de los daños materiales.

Hipótesis del incendio

De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, una de las hipótesis que se maneja es un posible cortocircuito como causa del incendio, aunque esta versión aún está siendo verificada.

La Administración Municipal adelanta las acciones necesarias para brindar acompañamiento social y técnico a las familias damnificadas, quienes están siendo caracterizadas para evaluar integralmente los daños.

“Desde la Alcaldía de Montería se adelantan las acciones necesarias para brindar acompañamiento”, señaló la institución, reiterando su llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención.

Ese llamado preventivo se centró, precisamente, en el manejo de conexiones eléctricas y elementos inflamables, en línea con la hipótesis del cortocircuito que se investiga.

Las autoridades locales continúan con las pesquisas para establecer con exactitud el origen del siniestro y definir medidas que eviten hechos similares en esta zona de la ciudad. Mientras tanto, el balance preliminar confirma varias familias damnificadas y la fortuna de que no se registraran víctimas fatales, aun cuando la destrucción de sus hogares fue absoluta.