Atentado Aguachica, Cesar: Ellos son los seis soldados que fallecieron en la base militar

Durante la noche del 18 de diciembre se presentó un violento atentado contra un un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército Nacional ubicado en Aguachica, departamento del Cesar. El hecho dejó un saldo preliminar de al menos seis uniformados fallecidos, 32 lesionados y serias afectaciones a la infraestructura del lugar, información que fue ratificada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

¿Cómo sucedió el atentado terrorista en Aguachica, Cesar?

Habitantes del sector relataron haber escuchado múltiples explosiones de gran intensidad, lo que sugiere que el ataque se habría ejecutado mediante el uso de drones y cargas explosivas.

Luego de la primera detonación, se registraron enfrentamientos armados en la zona. Los reportes iniciales señalan que varios de los artefactos impactaron directamente las áreas de descanso del personal militar, lo que explicaría la gravedad de las consecuencias humanas y materiales.

Ellos son los seis soldados asesinados en ataque terrorista en Aguachica, Cesar

Ante la difícil situación, lamentablemente seis soldados fallecieron en el ataque terrorista, estos son sus nombres:

Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin

Soldado Profesional Juan David Pérez Vides

Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres

Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

El Comandante del Ejército Nacional General Luis Emilio Cardozo responsabilizó al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, del ataque terrorista en el Batallón Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - César.

“Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista contra nuestra base militar perpetrado por bandidos del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, dijo inicialmente el oficial.