¿Quién era la jueza Vivian Polanía y cuáles fueron los casos y polémicas que la hicieron famosa? Crédito: Instagram @vivianpolaniafranco

En la tarde de este miércoles 17 de diciembre fue hallada muerta en Cúcuta la jueza Vivian Polanía, funcionaria de la Rama Judicial que se desempeñaba como jueza penal municipal con función de control de garantías.

Vivian Polanía, cuyo nombre completo era Heidy Vivian Polanía Franco, era abogada y tenía a su cargo audiencias clave dentro del sistema penal acusatorio, como legalización de capturas, imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento.

Le podría interesar: Fueron absueltos los magistrados acusados de omisión en caso de la juez Vivian Polanía de Cúcuta

Desde su despacho en Cúcuta conoció procesos relacionados con homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y actuaciones contra estructuras criminales que delinquen en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Aunque su trabajo se desarrollaba en el ámbito judicial, su nombre empezó a ser reconocido a nivel nacional no por decisiones jurídicas específicas, sino por una serie de episodios que la llevaron al centro de la controversia pública.

¿Cuáles fueron las polémicas de la jueza Vivian Polanía?

La primera gran polémica se registró en noviembre de 2022, cuando se viralizó un video de una audiencia virtual que ella presidía.

En las imágenes, Polanía apareció recostada en una cama, fumando y con una vestimenta considerada inapropiada para el ejercicio de su cargo.

El video generó un fuerte rechazo institucional y abrió una investigación disciplinaria por presunta falta a la dignidad y decoro exigidos a los funcionarios judiciales.

Como consecuencia, fue suspendida temporalmente de su cargo.

Ese episodio marcó un antes y un después en su exposición mediática. A partir de entonces, su vida personal y su comportamiento fuera de los estrados comenzaron a ser objeto de seguimiento constante por parte de la opinión pública.

Lea también: Absuelven a la juez Vivian Polanía de presunto maltrato a un fiscal de Cúcuta

En 2023, Polanía volvió a ser noticia tras la difusión de otro video grabado al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta.

En las imágenes se observa una celebración con la participación de varios funcionarios judiciales, en la que se presentan escenas que fueron calificadas como inapropiadas para una sede judicial.

Este hecho dio lugar a una nueva investigación disciplinaria y a otra suspensión del cargo, profundizando el debate sobre el comportamiento de los servidores públicos y el uso de espacios institucionales.

Paralelo a estos procesos, Polanía mantenía una activa presencia en redes sociales, donde publicaba contenido personal y de estilo de vida.

Esa exposición fue considerada por sectores judiciales como incompatible con el perfil que tradicionalmente se espera de un juez, mientras otros defendieron su derecho a la vida privada. El contraste entre su rol institucional y su imagen pública la convirtió en una de las juezas más visibles y controvertidas del país.

En el plano estrictamente judicial, continuó vinculada a audiencias relacionadas con casos de impacto regional, especialmente aquellos asociados a la criminalidad urbana y a dinámicas delictivas propias de Norte de Santander, aunque su trabajo quedó constantemente opacado por las controversias disciplinarias.

¿Qué le pasó a la jueza Vivian Polanía?

Tras conocerse su fallecimiento, las autoridades confirmaron que en el lugar fue encontrada con vida su hija, una bebé de pocos meses de nacida, quien quedó bajo protección mientras avanzan las diligencias judiciales. Hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de la muerte y se ha pedido prudencia mientras se desarrolla la investigación.

La muerte de Vivian Polanía vuelve a poner su nombre en la agenda nacional, esta vez por un hecho que conmociona al país y que ocurre después de varios años en los que su figura estuvo marcada por sanciones, debates públicos y cuestionamientos sobre los límites entre la vida privada y el ejercicio de la función judicial.