MinDefensa en Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos bombardeos”

Popayán, Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró en la capital caucana un Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación de orden público en el departamento y definir acciones frente a la reciente incursión armada de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en el municipio de Buenos Aires.

El ataque dejó ocho policías heridos y daños en más de 20 edificaciones, entre ellas la estación de Policía y la Alcaldía municipal.

El ministro explicó que la estrategia de seguridad en el Cauca se concentra en dos frentes: la prevención y ofensiva contra los grupos armados ilegales, y la protección, con énfasis en el refuerzo de las estaciones de Policía más vulnerables.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa advirtió que “se empleará el bombardeo si se dan las condiciones”, como parte de las acciones para golpear las estructuras criminales que operan en el departamento.

Refuerzos

Como parte de los refuerzos anunciados para el Cauca, el ministro confirmó la llegada de 312 nuevos policías a las zonas más afectadas, así como el envío de tres pelotones del Ejército con 15 vehículos, de los cuales cuatro ya se encuentran blindados y 11 más llegarán en enero.

También se fortalecerán las capacidades con aeronaves tripuladas y no tripuladas, tecnología antidrones, guardacostas con equipos de combate fluvial y mayor inteligencia, para mejorar la reacción operativa en el departamento.

“No vamos a permitir que estos grupos criminales sigan atacando a la población ni a la fuerza pública; el Estado va a emplear todas sus capacidades para proteger el territorio”, señaló el ministro.

Recompensas

El ministro de Defensa reiteró las recompensas por información que permita capturar a los principales cabecillas de las disidencias de las Farc que delinquen en el Cauca.

Se mantienen hasta 5.000 millones de pesos por alias Iván Mordisco; 4.500 millones por alias Marlon; 1.640 millones por alias Jairo Ramírez, cabecilla de la estructura que atacó Buenos Aires; y 500 millones por alias Max Max, señalado como explosivista y hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a otros responsables del ataque.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la comunidad a denunciar de manera oportuna, señalando que la información ciudadana es clave para anticipar y evitar este tipo de acciones terroristas en el departamento.