Condiciones meteorológicas no nos dejaron llegar a tiempo: MinDefensa sobre tardía respuesta en Cauca

El pasado martes, 16 de diciembre, ocho policías resultaron heridos tras la incursión armada perpetrada por las disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Desde muy temprano, integrantes de la estructura Jaime Martínez llegaron hasta la cabecera municipal y atacaron la estación de Policía con ráfagas de fusil y explosivos. La acción violenta se prolongó por más de siete horas, causando graves afectaciones en viviendas, sectores comerciales y edificaciones.

El alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, denunció este hecho y lo calificó como “algo demencial”, también comentó que se pidió el apoyo del Ejército para poder contener el ataque armado, pero esta llegó solo cinco horas y media después del inicio del ataque.

En los micrófonos de 6AM, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró la situación y comentó por qué no se pudo atender la emergencia como se debía desde el comienzo.

“Frente a ese atentado, ese ataque terrorista de parte de las estructuras de mordisco contra la población de Buenos Aires, que comenzó a las cinco y media de la mañana, inmediatamente se reaccionó y se atendió el evento. Lo primero que se hizo fue activar los protocolos que hay de defensa de esas poblaciones. Se articularon a nivel táctico, a nivel operacional, los centros de comando y control y se ordenó la salida inmediata de las unidades de reacción, que incluían aeronaves, tropa y refuerzos.

Sin embargo, debido a dos elementos que es imposible controlar: uno tiene que ver con la meteorología, hubo mal tiempo, pero alrededor de las once de la mañana se dieron las condiciones para poder llegar”, dijo el ministro.

Agregó que otra de las condiciones que no permitieron llegar a tiempo es que los criminales pusieron cargas explosivas que no permitieron llegar al lugar en el momento por vía terrestre.

Consejo de Seguridad:

Hoy se realizará un Consejo de Seguridad en Popayán para hablar del tema de seguridad en el Cauca, “Es un problema que ya lleva varias décadas y no se ha podido solucionar el problema rápido”.

Sin embargo, el ministro de Defensa, comentó que el índice de homicidios se ha reducido en 2%, las masacres se redujeron en 40%, el desplazamiento forzado y el confinamiento se redujo alrededor de un 70% entre ambas, el reclutamiento a menore en un 41%, pero el terrorismo sí se ha aumentado en 18% porque es una muestra de debilidad y de cobardía de los grupos armados para enfrentar a la Fuerza Pública.

Noticia en desarrollo