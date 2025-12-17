¿Qué pasó con los refuerzos que iban a apoyar la toma de Buenos Aires, Cauca? tardaron más de 5 horas

Durante más de diez horas, la estación de Policía y la población civil del municipio de Buenos Aires, Cauca, permanecieron bajo un intenso ataque armado de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, en un hecho que dejó al menos ocho policías heridos, viviendas destruidas y graves afectaciones a las comunidades.

Según se conoció, los refuerzos de las Fuerzas Militares tardaron cerca de cinco horas en llegar, pese a que Buenos Aires se encuentra a aproximadamente hora y media de Cali, ciudad donde operan al menos dos bases militares, una del Ejército y otra de la Fuerza Aérea.

Durante ese tiempo, los uniformados de la Policía resistieron sin relevo, soportando ráfagas continuas de fusil, explosiones en inmediaciones de la estación y disidentes con megáfonos pidiéndoles que se entregaran para evitar más consecuencias.

Toma disidente de Buenos Aires, Cauca. Ampliar

¿Por qué tardaron tanto en llegar los refuerzos?

Las Fuerzas Militares explicaron que el retraso en el arribo de las tropas se debió a condiciones meteorológicas adversas, así como al bloqueo deliberado de las vías por parte del grupo armado ilegal, que atravesó vehículos en las carreteras e instaló artefactos explosivos, lo que impidió un desplazamiento rápido por tierra.

Ante este panorama, las unidades tuvieron que avanzar a pie entre los municipios de Suárez y Buenos Aires, extremando las medidas de seguridad por la posible presencia de explosivos, lo que prolongó el tiempo de llegada y dejó a la población expuesta al ataque durante varias horas.

Toma guerrillera Buenos Aires, Cauca. Ampliar

Una vez llegaron los refuerzos

Una vez ingresó el apoyo, nueve policías tuvieron que ser evacuados del municipio para recibir atención médica especializada.

Entre tanto, el balance de daños es considerable: la Casa de Justicia resultó afectada, el banco Agrario fue destruido y al menos diez viviendas quedaron inhabitables, debido a su cercanía con la estación policial, principal objetivo del ataque.

Además, después de la toma guerrillera, se encontraron varios artefactos explosivos que fueron detonados a tiempo y otros que no alcanzaron a hacerlo y además del uso de explosivos, la Defensoría del Pueblo recibió información según la cual el grupo armado estaría forzando a la población a abandonar sus viviendas bajo amenazas, sin permitirles llevar bienes básicos para su subsistencia.