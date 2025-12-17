Incursión armada de disidencias de las Farc dejó ocho policías heridos en Buenos Aires, Cauca

Buenos Aires, Cauca

Ocho policías heridos dejó la incursión armada perpetrada por las disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Desde muy temprano, integrantes de la estructura Jaime Martínez llegaron hasta la cabecera municipal y atacaron la estación de Policía con ráfagas de fusil y explosivos.

La acción violenta se prolongó por más de siete horas, causando graves afectaciones en viviendas, sectores comerciales y edificaciones.

Cientos de familias quedaron confinadas, bajo el temor de los fuertes ataques, mientras pedían ayuda para salir de la zona.

El alcalde Pablo César Peña denunció la gravedad de las hostilidades y aseguró que “es algo que no cabe en la cabeza de ningún ser humano, es algo demencial”.

El mandatario agregó que, tras varias horas de ataques, finalmente “el ejército logró llegar a la zona para recuperar el control y apoyar a los uniformados en tierra”.

La administración municipal, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario terminaron destruidas tras la activación de varios explosivos.

#ATENCIÓN Cinco policías heridos, destrucción de la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario deja la incursión armada de las disidencias de “Iván Mordisco” en Buenos Aires, Cauca.



El ataque se prolongo por más de siete horas. El gobernador del Cauca,… pic.twitter.com/AqXfeWMnnT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Durante el ataque, se conoció que integrantes del grupo armado ilegal bloquearon las vías de acceso al municipio e instalaron explosivos para impedir el ingreso de refuerzos y el apoyo a los uniformados.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó que en total fueron ocho los uniformados heridos: “Tuvimos como saldo ocho policías que ingresaron al hospital después de estar en la estación de Policía. De estos ocho, todos con heridas de gravedad. Se trasladaron finalmente de manera helicoportada”, explicó la funcionaria.

Camargo también agregó que “hubo alteraciones a la infraestructura del hospital, daños en ventanas, puertas, insumos y equipos biomédicos, que ya no quedan para funcionamiento y atención de los usuarios”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó los hechos como una agresión directa contra el Estado y pidió refuerzos urgentes al Gobierno Nacional para proteger a la población.

“Esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental; necesitamos refuerzos inmediatos y control total del territorio”, afirmó.

Tras la delicada situación de orden público, a la capital caucana llegaron el director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, para articular y liderar las operaciones que permitan garantizar la seguridad y restablecer el orden en el territorio.

Otras noticias: Ejército y Policía destruyeron explosivo y propaganda del ELN en la vía Panamericana del Cauca