Arrasaron por lo menos 10 viviendas y dejaron ocho policías heridos: alcalde de Buenos Aires, Cauca

La población de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió horas de angustia tras una incursión armada y un intenso ataque contra la estación de Policía que se extendió por más de 10 horas, esta situación mantuvo en grave riesgo a los habitantes del municipio quienes pidieron ayuda por diferentes medios.

El ataque, que incluyó el uso de drones para arrojar explosivos sobre la estación policial y el Banco Agrario, representó una escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales en la región.

En la estación de Policía se encontraban cerca de 17 policías quiénes resistieron el ataque de los grupos armados ilegales, mientras llegaba el apoyo del Ejército que duró cerca de 5 horas en llegar.

Un día después del ataque, el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo césar Peña, dio un balance en 6AM de lo que sucedió en el municipio.

“La situación es sumamente apremiante. Este ha sido un hecho profundamente doloroso para nosotros, muy lamentable. La gente está con el pesar, con la tristeza que es propia de un hecho como este. Pero nosotros hemos sabido resistir y sobreponernos a la adversidad”, dijo el alcalde.

El balance consolidado que se tiene es que hay ocho policías heridos, dos de ellos con lesiones graves, no hay civiles reportados como heridos y tampoco hay víctimas fatales. “Este fue un ataque cobarde en contra del municipio, se ensañaron contra la Alcaldía, hicieron lo propio con la estación de policía, con la casa de justicia, arrasaron con al menos 10 viviendas y nosotros lamentamos esta situación”.

Apoyo del ejército:

El alcalde comentó que recibieron el apoyo del Ejército, pero solo cinco horas y cuarenta y cinco minutos después. El mandatario asegura que está a la espera que en el consejo de seguridad que tendrá esto sea respondido, ya que el municipio está tan solo a una hora de Cali.

Indicó que sí ha habido apoyo del Ejército y de las autoridades en otras ocasiones, pero en este momento, en especial, han existido muchas dificultades.

Comentó que en la cabecera municipal de Buenos Aires se encontraron varios artefactos explosivos que fueron detonados a tiempo y otros que no alcanzaron a hacerlo.

El alcalde aseguró que venían trabajando en darle seguridad al municipio, pero que él, personalmente, no esperaba ese ataque tan vil que hubo en Buenos Aires.