$500 millones por alias ‘Max Max’, presunto responsable de la toma en Buenos Aires, Cauca

Las autoridades intensificaron la búsqueda de alias ‘Max Max’, hombre de confianza de Iván Mordisco en el departamento del Cauca y señalado explosivista principal de la estructura disidente ‘Jaime Martínez’, una de las disidencias con mayor accionar violento en el suroccidente del país.

Por información que conduzca a su ubicación y captura, el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, debido a su presunta responsabilidad en múltiples hechos de alto impacto contra la población civil y la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias ‘Max Max’ estaría vinculado a delitos de terrorismo, rebelión y diversas acciones criminales, entre ellas atentados con explosivos, hostigamientos armados y operaciones de control territorial en zonas estratégicas del Cauca y el Valle del Cauca.

Las investigaciones lo señalan como uno de los responsables del secuestro del menor Lyan Hortúa, ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), así como del atentado contra la base de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en Cali, hecho que generó revuelo y afectaciones a la seguridad en la capital vallecaucana.

Más recientemente, alias ‘Max Max’ habría tenido un papel clave en la toma armada disidente en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde se registraron ataques coordinados con explosivos y armas de largo alcance, dejando víctimas entre uniformados y civiles, además de daños a la infraestructura pública.

Según información de inteligencia, este hombre habría escalado dentro de la estructura ‘Jaime Martínez’ hasta convertirse en cabecilla de escuadra y coordinador de acciones terroristas, con influencia en varios corredores rurales utilizados para el tránsito de armas, explosivos y economías ilegales.