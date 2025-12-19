Los premios más importantes para creadores llegan por primera vez a Colombia

El mes de mayo del 2026 llega a Bogotá un reconocimiento a líderes digitales de habla hispana, los Eliot Awards, que forma parte del ecosistema de mediabrands de FCO Group, celebrará su primera edición en la región Andina. Tras once ediciones en México, el evento con mayor impacto digital del ecosistema hispanohablante tendrá como sede a Colombia. Esta expansión busca reconocer el trabajo de los creadores y líderes digitales más influyentes de la región.

Karen Carreño, Iván García y Georgie Rodríguez de Match Management y Match Agency serán aliados esenciales para los Eliot Awards Andina y proyectan replicar el alcance masivo que ha caracterizado a los premios a nivel global. En ediciones anteriores, el evento ha logrado un gran impacto en plataformas digitales con 1.548 millones de menciones en redes sociales, reuniendo en su última gala a más de 700 líderes digitales y 500 invitados especiales.

“Desde su primera edición en 2015, los Eliot Awards han sido testigos y protagonistas de la evolución digital, marcando la pauta en la identificación y celebración del talento, que premia a creadores de contenido en 11 categorías como comedia, revelación del año, premio leyenda y líder digital, entre otras. El galardón no solo se enfoca en el éxito de los números, sino en la capacidad de estos líderes digitales para inspirar, innovar y dejar una huella profunda en la cultura contemporánea”, afirma Karen Carreño, CEO de Match Agency.

La ceremonia es reconocida por su gran puesta en escena, que incluye la tradicional alfombra amarilla, la gala de premiación con shows musicales y apariciones especiales, y una fiesta exclusiva de celebración. Durante estos 12 años, los Eliot se han convertido en la plataforma para visibilizar a las compañías que impulsan el crecimiento de los creadores y desarrollan las campañas de influencer marketing más exitosas de la región.

Con la llegada de los Eliot Awards Andina, Bogotá se prepara para recibir a los creadores más influyentes de Hispanoamérica, consolidándose como epicentro de la industria digital global. La edición 2026 representa un momento decisivo para los líderes digitales de Suramérica y en especial de Colombia, que asume el rol de anfitrión en un momento clave para la evolución del contenido y la economía creativa.