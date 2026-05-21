Ricardo Arjona regresa a Medellín con su gira: “Lo Que el Seco No Dijo”

SAN JUAN, PUERTO RICO - APRIL 24: Ricardo Arjona performs live during his "Lo Que El Seco No Dijo" tour at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on April 24, 2026 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images) / Gladys Vega

Medellín se prepara para recibir nuevamente a Ricardo Arjona, una de las voces más importantes y queridas de la música en español.

Cortesia Ampliar Cortesia Cerrar

El próximo 24 de julio de 2026, el cantautor llegará al Estadio Polideportivo Sur de Envigado como parte de su gira internacional “Lo Que el Seco No Dijo”.

El regreso de Arjona es uno de los conciertos más esperados del año, con un repertorio que recorrerá diferentes etapas de su carrera.

Canciones emblemáticas como “Historia de Taxi”, “El Problema”, “Señora de las Cuatro Décadas” y “Fuiste Tú” harán parte de un espectáculo pensado para emocionar al público.

Además de interpretar sus grandes clásicos, el cantante también incluirá temas de su más reciente proyecto musical, consolidando una propuesta que mezcla memoria, actualidad y sensibilidad artística.

La gira “Lo Que el Seco No Dijo” recorrerá diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, reafirmando el alcance internacional del artista guatemalteco.

Colombia será una de las paradas más importantes del tour debido al fuerte vinculo que Arjona mantiene con el público colombiano, que históricamente ha acompañado cada una de sus visitas con escenarios llenos.

Ricardo Arjona continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Su regreso a Medellín representa no solo un concierto, sino también el reencuentro de varias generaciones con canciones que han acompañado historias de amor, desamor y vida cotidiana.