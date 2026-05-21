El actor y cineasta Mel Gibson presenta la primera imagen de la película ‘La resurrección de Cristo’

El actor y cineasta estadounidense Mel Gibson ha presentado el primer vistazo a ‘La Resurrección de Cristo’, la esperada secuela de ‘La Pasión de Cristo’ de 2004.

¿En cuántas partes estará dividida?

El rodaje de la película, dividida en dos partes, ha concluido oficialmente, antes de lo previsto, tras 134 días de filmación en Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera, en Italia.

¿Cuándo serán estrenadas?

Además, Gibson ha anunciado el cambio de las fechas de estreno de ambas películas.

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La primera parte se ha pospuesto unos meses, con fecha de estreno prevista para el 6 de mayo de 2027, en lugar del 26 de marzo.

La segunda parte, por su parte, se ha retrasado un año, del 6 de mayo de 2027 al 25 de mayo de 2028.

“Estoy profundamente agradecido a mi increíblemente talentoso elenco y equipo por la entrega que le brindaron a esta producción. Juntos, creamos algo poderoso”, dijo Gibson.

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“Esta película representa una parte fundamental de mi trayectoria profesional y me ha exigido todo como cineasta y artista. Para mí, es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años: contar la que considero la historia más importante de la historia de la humanidad”, agregó.

‘La Resurrección de Cristo’ es la continuación de ‘La Pasión de Cristo’, que narra las últimas doce horas antes de la crucifixión de Jesucristo, con Jim Caviezel como Jesús de Nazaret y Monica Bellucci como María Magdalena.

¿Quiénes interpretarán a Jesús y María Magdalena en la secuela?

La película contará con la participación de Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga como Jesús y María Magdalena.