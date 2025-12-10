Lista de influencers candidatos al Congreso 2026: Quiénes son, qué proponen y cuáles son sus partidos

El pasado lunes 8 de diciembre finalizó oficialmente el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el 8 de marzo del 2026.

Según información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total se inscribieron 3.231 candidatos, agrupados en 527 listas.

Esto proyecta una contienda electoral altamente competitiva y marcada por la presencia de nuevas figuras, especialmente influencers y creadores de contenido digital que buscan dar un salto a la política nacional.

Aquí podrá ver la lista de los influencers que inscribieron su candidatura al Congreso, junto con los partidos y coaliciones que los respaldan, así como los mensajes clave que han transmitido sobre su aspiración.

Influencers que buscan curul en el Congreso

Felipe Saruma:

El creador de contenido Andrés Felipe Camargo, conocido como Felipe Saruma, oficializó el pasado 7 de diciembre, su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico a través del partido Cambio Radical.

Según declaraciones de la colectividad, la inclusión de Saruma busca acercar la política a las nuevas generaciones, aprovechando su alcance digital y su conexión con audiencias jóvenes. Su aspiración ha generado debate sobre el rol de las redes sociales en la política contemporánea.

Laura Gallego Solís:

La ex Señorita Antioquia Laura Gallego Solís, recordada por los polémicos videos en los que decía “dar bala” al expresidente Gustavo Petro y al exalcalde Daniel Quintero, aparece inscrita como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia.Su nombre figura en el renglón 106 de una lista cerrada promovida por Cambio Radical, Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno, una coalición que busca consolidar un bloque fuerte en ese departamento. Su candidatura ha despertado reacciones divididas debido a sus declaraciones recientes.

Chef Leonor:

La artista visual, economista y cocinera Leonor Espino, conocida como Chef Leonor, lidera la lista del Partido Liberal, para la Cámara de Representantes por Bogotá. Su propuesta se centra en impulsar políticas públicas para la economía gastronómica, generación de empleo digno, fortalecimiento del sector alimentario y mejora en la calidad de vida de productores y transformadores de alimentos. Representa una mirada técnica y social desde el ámbito culinario.

Andrés Guerrero “Soy Campesino”

El creador de contenido Andrés Guerrero, conocido como “Soy Campesino”, se ha destacado por divulgar la vida rural y las problemáticas del campo. Su inscripción marca la llegada de un influenciador que busca llevar al Congreso las necesidades del agro colombiano, con un enfoque comunitario y de dignificación del trabajo campesino.

Laura Beltrán “Lalis”:

La influenciadora Laura Beltrán, popular en redes como “Lalis”, figura inscrita en la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes, ocupando el puesto número 3. Su contenido político y crítico le ha permitido construir una audiencia significativa, especialmente entre jóvenes afines a sectores progresistas.

Javier Fernández “El Cantante del Gol”:

El reconocido narrador deportivo Javier Fernández, conocido como El Cantante del Gol, encabezará una lista cerrada al Senado, compuesta por 13 miembros. Su salto a la política es con el movimiento político ‘Fuera’, el cual apuesta obtener representación en las listas a la Cámara por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Sucre y las circunscripción del exterior.

Doctor Rawdy:

El médico internista y endocrinólogo Rawdy Reales, popular como Doctor Rawdy y con más de 7.3 millones de seguidores, se inscribió dentro de la coalición de centro Ahora Colombia, vinculada al proyecto político impulsado por Sergio Fajardo.

Alejo Vergel:

El abogado y analista Alejandro “Alejo” Vergel se inscribió como candidato dentro del Frente Amplio Unitario, una plataforma promovida por Roy Barreras y Ernesto Samper. Con una presencia fuerte en redes, Vergel ha construido una imagen de veeduría ciudadana y crítica política que busca llevar al escenario legislativo.