Educación digital: expertos llaman a equilibrar innovación y calidad

Innovación tecnológica, cobertura y pertinencia se consolidan como los ejes de la educación digital en el país. | Foto: Caracol Radio

En el octavo encuentro de El Futuro de la Educación, organizado por Prisa Media, representantes del sector académico analizaron el impacto de las herramientas tecnológicas en la formación de estudiantes y trabajadores, y los desafíos que implica su integración en el sistema educativo colombiano.

Carlos Amaya, director de Innovación y Desarrollo Educativo de Improve, abrió la conversación señalando que la inteligencia artificial está transformando el mundo de los cursos online masivos y abiertos, o MOOC, al permitir personalizar los procesos educativos.

“Los MOOC con IA no se limitan a entregar contenidos, sino que acompañan, diagnostican y recomiendan rutas de formación según las necesidades de cada estudiante”, explicó, enfatizando en que esto puede contribuir a cerrar brechas educativas.

Dicho esto, Amaya advirtió que la tecnología no debe verse como una amenaza, sino como un recurso que, bien orientado, “puede humanizar la educación”. No obstante, aclaró que sus beneficios solo serán palpables si se superan barreras como la falta de acceso, la debilidad en la infraestructura tecnológica y el temor que todavía genera la IA en algunos sectores.

Posteriormente, los panelistas coincidieron en que dichas herramientas, por sí mismas no resuelven los problemas educativos, especialmente cuando se analiza la necesidad de equilibrar cobertura y calidad.

Para Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología de Bogotá, Atenea, Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado en la contratación de cursos digitales y microcertificaciones, democratizando el acceso a la formación en diversas áreas. Sin embargo, consideró que “un exceso de educación digital sin equilibrio puede generar frustración”, y que el reto está en garantizar la pertinencia y la calidad de estos programas.

Martha Castellanos, vicerrectora nacional académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, respaldó esta idea al afirmar que “no se trata de seguir todas las tendencias digitales, sino de asegurar que cada MOOC potencie al estudiante frente a su contexto”. Asimismo, aseguró que la innovación no depende únicamente de la tecnología, sino de un ecosistema capaz de respaldar la experiencia del estudiante y darle un propósito real a su formación.

De esta manera, el debate avanzó hacia la adaptabilidad de los programas a los contextos. Sandra Clavijo, directora de Calidad Educativa de IU Digital de Antioquia, insistió en que el éxito de estas herramientas requiere de la pertinencia de los contenidos. “Más que una plataforma, los MOOC son una oportunidad para complementar la formación académica y llegar a poblaciones sin acceso”.

Finalmente, los panelistas abordaron los desafíos que enfrenta la educación digital en Colombia, destacando la necesidad de anticipar el impacto de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y en la interacción docente-estudiante. Señalaron que garantizar equidad en el acceso, desarrollar modelos pedagógicos flexibles y generar entornos institucionales de apoyo son condiciones clave para que la innovación tenga un impacto real.

Paralelamente, resaltaron la importancia de vincular la formación con el mercado laboral, de manera que lo aprendido esté alineado con las demandas laborales y sociales, aportando así a la empleabilidad de los estudiantes y su capacidad de contribuir activamente en comunidades y entornos profesionales.

A partir de estas reflexiones, los expertos coincidieron en que la digitalización no puede verse como un fin en sí misma, sino como un medio para construir aprendizajes significativos, ampliar la cobertura y reducir desigualdades. Esto, concluyeron, implica superar barreras de acceso e infraestructura y diseñar modelos pedagógicos sólidos que garanticen calidad y pertinencia.