Mon Laferte estrena el video oficial de: “Femme Fatale” y da inicio a su gira mundial 2026

Mon Laferte poses for a photo during the presentation of 'Femme Fatale' (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Mon Laferte presentó oficialmente el videoclip de “Femme Fatale”, una producción visual intensa y teatral que acompaña el inicio de su esperada gira mundial 2026.

El video ya esta disponible en plataformas digitales, marca una nueva etapa artística para la cantante chilena, reconocida por su capacidad de fusionar música, arte y narrativa escénica.

A través de imágenes simbólicas, escenarios oscuros y una puesta en escena cinematográfica, la artista explora conceptos como la libertad, la vulnerabilidad y el poder femenino.

Con este lanzamiento, Mon Laferte también dio inicio a su Femme Fatale Tour 2026, una gira internacional que recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa.

El tour comenzó el pasado 7 de marzo en República Dominicana durante el Festival Isle of Light y continuará por ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y Lima.

La gira también incluirá conciertos en Monterrey y Ciudad de México antes de llegar a Norteamérica, donde la cantante visitará ciudades como Boston, Washington, Miami, Chicago y Nueva York.

“Femme Fatale” representa una evolución sonora y conceptual en la carrera de Mon Laferte, mezclando pop alternativo, jazz y elementos teatrales con una narrativa profundamente emocional.

Durante sus recientes shows en Chile y Argentina, la cantante ha mostrado una puesta en escena sofisticada y cargada de dramatismo.

Con el estreno del videoclip y el arranque de esta gira internacional, Mon Laferte apostando por propuestas artísticas que trascienden lo musical para convertirse en experiencias visuales y emocionales.