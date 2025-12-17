La curiosa votación de Néstor Lorenzo en los Premios The Best: Así votaron Bolillo y Rueda

“La semana pasada tuvimos que votar los técnicos al mejor jugador del mundo y del año, y yo lo voté a Leo y me dijeron que no está“, comentó Néstor Lorenzo sobre su voto en los Premios The Best de la FIFA, realizado a comienzos de diciembre.

La ceremonia de este año contó con la particularidad de que ningún jugador argentino estaba entre los finalistas. Tampoco colombianos, donde ya había alcanzado a estar en otras ediciones recientes Luis Díaz.

Ante esto, el técnico de la Selección Colombia sorprendió con su votación, la cual fue revelada en la tarde de este martes, tras coronarse el francés Ousmane Dembélé como el mejor jugador del año, misma distinción que había recibido ya en el Balón de Oro.

El único sudamericano presente en la votación era Raphinha; sin embargo, Lorenzo optó por votar solo por jugadores europeos. Su número uno fue el inglés Harry Kane, compañero de Lucho en el Bayern Múnich; el portugués Vitinha y el francés Dembélé fueron sus jugadores 2 y 3, respectivamente.

¿Por quiénes votaron Reinaldo Rueda y Hernán Darío Gómez?

Además de James Rodríguez, quien votó por Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los otros tres colombianos que estuvieron en la votación fueron Reinaldo Rueda, DT de Honduras; Hernán Darío Gómez, DT de El Salvador, y Diego Rueda, periodista de Caracol Radio.

Diego votó por Dembéle (1), Yamal (2) y Vitinha (3); Rueda votó por Dembélé (1), Vitinha (2) y Cole Palmer (3); mientras que el Bolillo eligió a Yamal (1), Dembélé (2) y Kane (3).