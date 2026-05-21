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21 may 2026 Actualizado 23:18

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Carlos Vives lanza “La Barra Incondicional”, 3 canciones para alentar a la Selección en el Mundial

Las canciones son: “Sí, sí, sí”, “Yo te aliento” y “Que linda e’”, inspiradas en “Fruta fresca”, “La tierra del olvido” y “Pa’ mayté”, respectivamente.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - APRIL 26: Carlos Vives performs during 2026 New Orleans Jazz & Heritage Festival at Fair Grounds Race Course on April 26, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Erika Goldring/Getty Images)

NEW ORLEANS, LOUISIANA - APRIL 26: Carlos Vives performs during 2026 New Orleans Jazz & Heritage Festival at Fair Grounds Race Course on April 26, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Erika Goldring/Getty Images) / Erika Goldring

NEW ORLEANS, LOUISIANA - APRIL 26: Carlos Vives performs during 2026 New Orleans Jazz & Heritage Festival at Fair Grounds Race Course on April 26, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Erika Goldring/Getty Images)

Matheo

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Este jueves, Carlos Vives lanzó “La Barra Incondicional”, una trilogía de canciones para apoyar y alentar a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol y la barra más representativa del fútbol colombiano, “La Fiebre Amarilla”, se unieron al sello de Carlos Vives, Gaira Música Local, para crear tres cánticos inspirados en sus canciones más emblemáticas:

Lea también:

• Sí, sí, sí — inspirada en “Fruta Fresca”

• Yo te aliento — inspirada en “La Tierra del Olvido”

• Que linda e’ — inspirada en “Pa’ Mayté”

“Esta iniciativa nace de la convicción de que el fútbol y la música son los dos grandes lenguajes que unen a Colombia”, dice el comunicado.

Le puede interesar:

“El objetivo es que estos cánticos no sean solo canciones, sino una herramienta de identidad: que suenen en los estadios, en los FanZones dispuestos por la Federación Colombiana de Fútbol, en las casas y en las calles, impulsando desde el alma a los jugadores que visten la camiseta tricolor”, agrega.

Las tres canciones estarán disponibles a partir del 1 de junio.

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