Proyecto de Ley 395 de 2025 para Creadores de Contenido en Colombia

En el centro del debate público colombiano emerge una iniciativa que busca poner reglas claras y dignidad profesional a una industria que hoy moviliza audiencias, inversión y empleo: el Proyecto de Ley 395 de 2025, impulsado por Juan Sebastián Giraldo, jurista y líder del ecosistema de creadores de contenido.

La propuesta reconoce que el contenido es trabajo y que, por tanto, requiere un marco jurídico moderno que proteja a quienes lo producen, ordene las relaciones con marcas y plataformas, y promueva un entorno digital ético y sostenible.

El articulado promueve:

• Reconocimiento jurídico-ocupacional del creador digital.

• Contratación justa y transparente con cláusulas mínimas y deberes recíprocos entre marcas, agencias y creadores.

• Régimen tributario y de seguridad social acorde a la naturaleza digital, que incentive la formalización sin sofocar el emprendimiento.

• Estándares de medición y antifraude, con métricas auditables que desincentiven audiencias falsas.

• Mecanismos ágiles de solución de controversias (conciliación y arbitraje).

• Fomento de la formación y la profesionalización, articulando academia, Estado y sector privado.

Para Giraldo, el objetivo es claro: reconocer para proteger. “No se trata de limitar la creatividad, sino de garantizar condiciones dignas y reglas simétricas para todos los actores del ecosistema”, sostiene.

Un eje ampliado del proyecto aborda la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a los efectos adversos de las plataformas digitales, con el fin de crear ambientes digitales seguros. Entre las medidas propuestas se incluyen:

• Diseño y configuración por defecto con privacidad reforzada para cuentas de menores de edad.

• Etiquetado y clasificación de contenidos con advertencias de edad, así como filtros parentales de fácil activación y reporte ágil de contenidos nocivos.

• Limitaciones a la publicidad dirigida a menores, transparencia en contenidos comerciales y prohibición de prácticas engañosas.

• Controles de tiempo de pantalla y “modos escolares/nocturnos” voluntarios que desincentiven el uso compulsivo.

• Datos mínimos y máxima seguridad: recolección restringida, almacenamiento seguro y protocolos de respuesta frente a incidentes.

• Corresponsabilidad de plataformas, creadores y anunciantes, incluyendo rutas claras para reportes, moderación y verificación de edad cuando aplique.

Estas salvaguardas, sumadas a lineamientos de bienestar digital, apuntan a que el desarrollo tecnológico conviva con el interés superior del menor y con el derecho de las familias a decidir sobre los consumos mediáticos en casa.

El proyecto consolida certezas jurídicas que favorecen:

• La formalización de miles de oficios digitales.

• La confianza de anunciantes y la trazabilidad de resultados.

• La competitividad regional de Colombia como referente regulatorio latinoamericano.

• La generación de empleo indirecto en producción audiovisual, diseño, analítica, legal, reputación y gestión de comunidades.

• La protección reputacional del sector ante prácticas desleales.

La hoja de ruta contempla mesas técnicas y audiencias abiertas con creadores de todas las regiones y disciplinas (música, educación, deporte, salud, humor, moda, gaming, periodismo, emprendimiento), además de academia, plataformas, agencias y anunciantes. El propósito es que el texto final refleje la diversidad territorial y cultural del país y se construya bajo consensos en tres frentes:

1. Definiciones y alcances (quién es creador, qué es contenido comercial, acreditación de experiencia).

2. Relaciones contractuales y garantías (modelos, cláusulas mínimas, transparencia publicitaria).

3. Ética, protección de audiencias y sostenibilidad (publicidad responsable, datos personales, bienestar digital y salvaguardas para menores).

El Proyecto de Ley 395 de 2025, liderado por Juan Sebastián Giraldo, propone pasar del “like” a los derechos: reconocer al creador como trabajador de la cultura y de la economía digital, y asegurar que su actividad florezca en un ecosistema responsable, especialmente seguro para niñas, niños y adolescentes. “La creatividad es un activo nacional. La ley debe acompañarla con reglas justas, protección efectiva y oportunidades reales en todo el territorio”, concluye Giraldo.