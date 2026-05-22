Bad Bunny vende más de 600,000 boletos en España con 12 conciertos

Bad Bunny superó los 600 mil boletos vendidos en España con su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs the halftime show during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Ampliar SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs the halftime show during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Cerrar

El cantante realizará 12 conciertos entre mayo y junio de 2026 en Madrid y Barcelona, marcando su esperado regreso a territorio español después de varios años sin una gira propia en el país.

La impresionante demanda convirtió sus presentaciones en uno de los eventos musicales más comentados y esperados del verano europeo.

La gira incluirá dos fechas en Barcelona, programadas para el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, mientras que Madrid albergará diez espectáculos entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Con estas cifras, la capital española se posiciona como una de las ciudades con más conciertos dentro del tour mundial del artista.

Durante los shows, Bad Bunny interpretará algunos de los mayores éxitos de su carrera, incluyendo “Tití Me Preguntó”, “Moscow Mule”, “Me Porto Bonito” y “Callaíta”.

Además de las canciones más recientes de su proyecto DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum que ha reforzado su impacto internacional y su liderazgo dentro de la música urbana.

El regreso del artista a España tiene un significado especial para sus seguidores, ya que su última gira individual en el país se realizó en 2019.

Desde entonces, la carrera de Bad Bunny ha alcanzado una dimensión global sin precedentes, acumulando premios Grammy, Latin Grammy y récords de reproducciones en plataformas digitales.

Con este nuevo récord en España, Bad Bunny reafirma su lugar en la industria musical internacional y consolida su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS como uno de los tours más exitosos e importantes de 2026.